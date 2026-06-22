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V Moskve uzavreli letiská, zostrelili takmer 60 dronov

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Lety pozastavili na letiskách Šeremetievo, Domodedovo, Vnukovo a Žukovskij. Skoro ráno miestneho času prišlo oznámenie o obnovení prevádzky.

Autor TASR
,aktualizované 
Moskva 22. júna (TASR) - Ruské letecké úrady v noci na pondelok dočasne uzavreli štyri moskovské letiská. Starosta ruskej metropoly Sergej Sobianin oznámil, že bolo zostrelených 59 dronov smerujúcich na mesto. Informovali o tom agentúry AFP a Reuters, píše TASR.

Sobianin v príspevku na platforme Telegram bližšie podrobnosti neposkytol, dodal však, že na miesta zostrelenia dronov vyslali pohotovostné služby.

Lety pozastavili na letiskách Šeremetievo, Domodedovo, Vnukovo a Žukovskij. Skoro ráno miestneho času prišlo oznámenie o obnovení prevádzky.

Útok prišiel po tom, ako minulý týždeň drony znova zasiahli jedinú ropnú rafinériu Moskvy. Obranné systémy vtedy zostrelili takmer 200 dronov, išlo tak o jeden z najväčších leteckých úderov na mesto od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu v roku 2022, napísala AFP.

Mesto Sevastopol na Ruskom anektovanom Kryme v pondelok zrušilo všetky vonkajšie podujatia a ponechá pouličné osvetlenie vypnuté, oznámil gubernátor Michail Razvožajev na Telegrame s výzvou, aby ľudia obmedzili spotrebu elektriny.

Na Kryme, obľúbenej turistickej destinácii Rusov, už pozastavili predaj pohonných hmôt pre verejnosť a podniky, potvrdil v nedeľu tamojší Moskvou dosadený gubernátor Sergej Aksionov. Dodávky budú obmedzené na štátne podniky zodpovedné za základné služby a bezpečnosť.

Ukrajina sa už týždne snaží pribúdajúcimi útokmi odrezať Krym od zásobovania, pripomenula agentúra DPA s tým, že na polostrove prepukla palivová kríza.
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