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V Moskve vybuchlo auto, vraj patrilo hovorcovi ukrajinského expremiéra
Ide o druhý takýto incident v Rusku za dva dni.
Autor TASR
Moskva 13. novembra (TASR) – Vyšetrovací výbor Ruskej federácie (Sledkom) oznámil, že vyšetruje piatkový výbuch auta v moskovskej štvrti Čertanovo. Výbuchu zranil asistenta exilového ukrajinského politika. Informovala o tom agentúra Reuters, píše TASR.
Telegramový kanál SHOT uviedol, že ide o 72-ročného Serhija Zavorotného, hovorcu bývalého ukrajinského premiéra Mykolu Azarova. V Rusku žije od úteku z Ukrajiny po protivládnych protestov v roku 2014 známych ako Euromajdan. Výbuch podľa doterajších zistení spôsobila nálož na podvozku auta so silou približne 300 gramov TNT. Podľa denníka Kommersant je hospitalizovaný.
Zavorotnyj v Rusku pokračoval vo svojich verejných aktivitách s protizápadnými a prokremeľskými postojmi. Založil mediálnu spoločnosť Antifašista a v roku 2018 vydal knihu „Janukovyč sa vzdáva, ministerstvo zahraničných vecí to akceptuje: Ako Rusko stratilo Ukrajinu“. V nej opísal Euromajdan ako prevrat zorganizovaný západnými spravodajskými službami, pričom ruské úrady a spravodajské služby reagovali pasívne, uviedol The Moscow Times.
Ide o druhý takýto incident v Rusku za dva dni. Vo štvrtok v Petrohrade vybuchlo auto, ktoré údajne šoféroval plukovník Andrej Chodykin, zástupca veliteľa 6. armády letectva a protivzdušnej obrany pre vojensko-politické záležitosti.
Telegramový kanál SHOT uviedol, že ide o 72-ročného Serhija Zavorotného, hovorcu bývalého ukrajinského premiéra Mykolu Azarova. V Rusku žije od úteku z Ukrajiny po protivládnych protestov v roku 2014 známych ako Euromajdan. Výbuch podľa doterajších zistení spôsobila nálož na podvozku auta so silou približne 300 gramov TNT. Podľa denníka Kommersant je hospitalizovaný.
Zavorotnyj v Rusku pokračoval vo svojich verejných aktivitách s protizápadnými a prokremeľskými postojmi. Založil mediálnu spoločnosť Antifašista a v roku 2018 vydal knihu „Janukovyč sa vzdáva, ministerstvo zahraničných vecí to akceptuje: Ako Rusko stratilo Ukrajinu“. V nej opísal Euromajdan ako prevrat zorganizovaný západnými spravodajskými službami, pričom ruské úrady a spravodajské služby reagovali pasívne, uviedol The Moscow Times.
Ide o druhý takýto incident v Rusku za dva dni. Vo štvrtok v Petrohrade vybuchlo auto, ktoré údajne šoféroval plukovník Andrej Chodykin, zástupca veliteľa 6. armády letectva a protivzdušnej obrany pre vojensko-politické záležitosti.