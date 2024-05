V Moskve vystavili západnú vojenskú techniku ukoristenú na Ukrajine

Moskva 1. mája (TASR) - V ruskej metropole Moskva v stredu otvorili výstavu západnej vojenskej techniky ukoristenej ukrajinskej armáde počas bojov na Ukrajine.



Expozíciu organizovanú ruským ministerstvom obrany tvorí viac ako 30 kusov ťažkej techniky západnej výroby vrátane bojového tanku M1 Abrams americkej výroby a obrneného bojového vozidla Bradley, tanku Leopard 2 a obrneného vozidla pechoty Marder z Nemecka a obrnené vozidlo AMX-10RC francúzskej výroby, spresnila agentúra AP. Vystavené sú aj strelné zbrane či vojenské dokumenty.



Výstava pod holým nebom sa koná v areáli pamätníka druhej svetovej vojny na Poklonnej hore v západnej časti Moskvy a zostane otvorená mesiac.



Ruskí vojenskí blogeri vo svojich statusoch na sociálnych sieťach poukazujú na paralely medzi touto výstavou a ukoristenou nemeckou vojenskou technikou vystavovanou v Sovietskom zväze počas druhej svetovej vojny a po nej. Obsah statusov ruských blogerov potvrdzuje aj slogan na transparente nad vchodom do areálu: "História sa opakuje".



Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová poznamenala, že výstavu by mali navštíviť aj západní diplomati akreditovaní v Moskve - údajne aby videli, ako "Západ ničí mier na planéte", dodala AP.



"Táto výstava bude zaujímavá pre všetkých, ktorí stále veria v mýtické západné hodnoty, alebo si nevšimli agresiu, ktorú rozpútalo NATO proti Rusku a našim ľuďom," uviedla Zacharovová.



Výstava vojnovej koristi v Moskve sa koná v čase, keď ruské jednotky obsadili na východnej Ukrajine nové územia. Využili pritom problémy ukrajinskej armády, ktorá stále čaká na meškajúce dodávky vojenskej pomoci zo Západu.



Ruské vedenie kritizuje dodávky západných zbraní a vojenského materiálu na Ukrajinu a prezentuje ich ako dôkaz priameho zapojenia aliancie NATO do bojov. Ruský prezident Vladimir Putin zároveň opakovane deklaruje, že vojenské dodávky zo Západu nezmenia priebeh konfliktu a nezabránia Rusku dosiahnuť jeho ciele.