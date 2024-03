V Moskve za jediný deň zadržali piatich novinárov

Moskva 28. marca (TASR) - Moskovská polícia zadržala za uplynulých 24 hodín piatich nezávislých novinárov, pričom jeden z nich tvrdí, že ho aj zbili. Vo štvrtok to oznámila ľudskoprávna monitorovacia organizácia OVD-Info, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Novinárku nezávislého spravodajského kanálu SOTAvision Antoninu Favorskú predviedli na výsluch po tom, čo strávila desať dní vo väzení za to, že položila kvety k hrobu nedávno zosnulého lídra ruskej opozície Alexeja Navaľného.



Polícia neskôr zadržala aj jej kolegyne Alexandru Astachovovú Anastasiju Musatovovú, ktoré za ňou prišli do detenčného centra, odkiaľ ju mali prepustiť po odpykaní 10-dňového trestu.



Vo štvrtok ráno polícia potom zadržala aj ďalšiu reportérku SOTAvision Jekaterinu Anikijevičovú a Konstatina Žarova z kanálu RusNews, ktorý natáčal pri dome Favorskej.



Žarov povedal pre RusNews, že ho možno zatkli práve preto, no podľa OVD-Info sú obvinenia voči nemu a Anikijevičovej zatiaľ nejasné. "Povedal nám, že sme závislí na drogách a ponevierame sa tam bez jasného cieľa," uviedol Žarov.



"Nevystavili správu o zadržaní, no kopali ma, hlavu mi pritlačili nohou, vykrútili mi prsty. Posmievali sa mi, keď som sa snažil vstať a chceli, aby som im ukázal ruksak, ako keby tam boli výbušniny," povedal zadržaný novinár.



Od začiatku invázie na Ukrajinu Rusko zakazuje, blokuje alebo sa snaží cenzurovať takmer všetky nezávislé mediálne organizácie, ktoré v Rusku ešte pôsobia. Mnoho nezávislých novinárov z Ruska ušlo a tí, ktorí tam zostali, čelia rôznym hrozbám, píše AFP. Úrady totiž často pokutujú alebo zadržiavajú tých, ktorí sa vzpierajú naratívom Kremľa.