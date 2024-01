V Moskve zadržali Američana a obvinili ho z drogových trestných činov

Moskva 9. januára (TASR) - V Rusku zadržali amerického občana Roberta Woodlanda a bol obvinený z nezákonného obchodovania s drogami. Oznámil to v utorok súd v severovýchodnej časti Moskvy. TASR správu prevzala z agentúr AFP a Reuters.



Súd na sociálne sieti uviedol, že 6. januára nariadil, aby bol Woodland umiestnený na dva mesiace do väzby. Je obvinený z rozličných trestných činov spojených s narkotikami, za čo mu hrozí trest odňatia slobody až na 20 rokov.



Woodland žil na okraji Moskvy a pracoval ako učiteľ angličtiny. Údajne je držiteľom ruského i amerického pasu. So zadržaným mužom nebolo možné bezprostredne nadviazať spojenie.



USA tvrdia, že viacero ich občanov bolo v Rusku neoprávnene uväznených, vrátane bývalého príslušníka americkej námornej pechoty Paula Whelana či novinára denníka The Wall Street Journal Evana Gershkovicha, pripomína Reuters.



Americké ministerstvo zahraničných vecí všetkých Američanov opakovane upozornilo, aby okamžite opustili Rusko, kde im môže hroziť prenasledovanie a neoprávnené zadržanie.