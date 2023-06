V Moskve zadržali hudobníka z USA podozrivého z obchodovania s drogami

Moskva 10. júna (TASR) - Pre podozrenie z obchodovania s drogami bol v Moskve zadržaný americký hudobník Michael Travis Leake, ktorý v Rusku žije už viac ako desať rokov. Na základe správ ruských médií o tom v sobotu informovala agentúra AP.



Michael Travis Leake (51) je podozrivý z predaja mefedronu, ktorého účinky sú podobné kokaínu a extáze.



Moskovský súd nariadil jeho vzatie do väzby na dva mesiace, dodali ruské médiá. Muž čelí obvineniam z výroby alebo distribúcie drog, za čo mu v Rusku hrozí až 20 rokov väzenia.



Na instagramovej stránke pod menom Travis Leake je Američan identifikovaný ako spevák ruskej skupiny Lovi noč (v preklade Chyť noc). Spolupracoval aj s ruskými hudobnými skupinami Tarakany a Louna. V minulosti slúžil v americkej armáde ako výsadkár. V Moskve žije od roku 2010.



Ruské médiá informovali, že pred niekoľkými dňami sa v Američanovom byte v Moskve konala policajná prehliadka. Podľa televízneho kanála Ren-TV tam našli podozrivú látku, váhy a igelitové zip vrecká, ktoré boli zaslané na expertízu.



Protidrogové zákony v Rusku sú prísne, pripomenula agentúra AP, pričom poukázala na prípad basketbalistky Brittney Grinerová, ktorá bola vo februári roku 2022 zatknutá po tom, ako sa v jej batožine na moskovskom letisku našli dve náplne s konopným olejom do e-cigarety.



Následne Grinerovú v Rusku odsúdili na deväť rokov väzenia. Vlani v decembri sa dostala na slobodu v rámci výmeny za ruského obchodníka so zbraňami Viktora Buta, ktorý bol v USA odsúdený na dlhoročný trest väzenia.



Ministerstvo zahraničných vecí USA sa k najnovšiemu prípadu týkajúceho sa amerického občana v Rusku zatiaľ nevyjadrilo.