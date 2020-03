V Moskve zavreli obchody, parky, primátor odporúča nechodiť do chrámov

Moskva 26. marca (TASR) - Moskovský primátor Sergej Sobianin z dôvodu rozšírenia koronavírusu nariadil v ruskej metropole zavrieť kaviarne a reštaurácie a prestať s poskytovaním služieb - napríklad v kaderníckych či kozmetických salónoch.



Tieto opatrenia sú reakciou na nariadenie ruského prezidenta Vladimira Putina zo stredy, keď oznámil, že od 30. marca do 5. apríla budú mať všetci zamestnanci v krajine platené voľno. Apeloval na občanov, aby brali do úvahy odporúčania lekárov a štátnych orgánov. "Mnohé od toho teraz závisí," dodal prezident.



Spravodajský server Novaja gazeta spresnil, že v dňoch 28. marca až 5. apríla budú v Moskve zavreté všetky obchody s výnimkou potravín, lekární a drogérií.



Sobianin súčasne Moskovčanom dôrazne odporučil, aby počas karantény nenavštevovali miesta náboženského kultu, aj keď pravoslávne chrámy, kresťanské kostoly, mešity a synagógy v meste nie sú zavreté.



Primátor tiež zakázal návštevy veľkých mestských parkov a historických usadlostí Caricyno, Kolomenskoje či Kuskovo a požiadal obyvateľov iných regiónov, aby do Moskvy necestovali.



Od štvrtka súčasne platí obmedzenie na pohyb platné pre seniorov a ľudí s chronickými chorobami. Úrady im dôrazne odporúčajú zostať v domácej izolácii. Ich právo na bezplatnú prepravu v MHD je dočasne pozastavené. Dočasne neplatia ani zľavy v MHD pre školákov a študentov.



Moskovský primátor súčasne zdôraznil, že nadchádzajúce dni pracovného voľna nie sú "dovolenkou, ale serióznym opatrením na zabránenie šírenia choroby COVID-19", preto mestské úrady prijímajú opatrenia na zvýšenie účinku karantény na maximálnu možnú mieru.



Agentúra Interfax vo štvrtok informovala, že ruské federálne riaditeľstvo pre prevenciu šírenia infekcie koronavírusu potvrdilo prvé dve úmrtia na chorobu COVID-19 v Rusku. Ide o prípady z Moskvy.



Podľa informácií zo štvrtka v Rusku evidujú 840 nakazených novým druhom koronavírusu, ktorý bol zistený v 56 regiónoch krajiny. Uzdravilo sa 38 ľudí, dodala Novaja gazeta.