V Moskve zaznamenali rekordný prírastok počtu úmrtí

Moskva 27. júna (TASR) - Ruská metropola Moskva zaznamenala v nedeľu za posledných 24 hodín 144 úmrtí súvisiacich s chorobou COVID-19, čo je najviac od začiatku pandémie. Vyplýva to z oficiálnych údajov miestnych úradov.Ako píše agentúra AFP, správa prichádza deň po tom, ako rekordný počet úmrtí zaznamenali aj v meste Petrohrad, kde sa v piatok pred tisíckami fanúšikov odohrá semifinále majstrovstiev Európy vo futbale (Euro 2020).Predpokladá sa, že za prudký rast nových prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2 v Rusku je zodpovedný vysoko nákazlivý variant delta. Starosta Moskvy Sergej Sobianin v sobotu uviedol, že tento variant, ktorý prvýkrát zaznamenali v Indii, predstavuje takmer 90 percent nových prípadov v ruskom hlavnom meste.K zhoršujúcej sa epidemiologickej situácií v krajine prispieva aj nízka miera zaočkovanosti obyvateľstva. Do soboty dostalo najmenej jednu dávku proticovidovej vakcíny 21,2 milióna zo 146 miliónov obyvateľov Ruska, teda približne 14,5 percenta, vyplýva z údajov webového servera gogov.ru.V Petrohrade sa minulý týždeň nakazili desiatky fínskych fanúšikov po tom, ako si do mesta prišli pozrieť prehru svojho národného tímu s Belgickom, pripomína AFP.V celom Rusku zaznamenali za posledných 24 hodín 20.538 nových prípadov nákazy a 599 súvisiacich úmrtí. Od vypuknutia pandémie v krajine podľa oficiálnych údajov zaznamenali dokopy 5,4 milióna nakazených a 133.282 súvisiacich úmrtí.Najväčšie ohnisko nákazy sa nachádza práve v Moskve, kde je podľa starostu Sobianina s chorobou denne hospitalizovaných približne 2000 ľudí." priblížil v sobotu večer starosta hlavného mesta." uviedol Sobianin počas prejavu v štátnej televízii.