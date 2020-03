V Moskve zaznamenali už vyše 1000 prípadov koronavírusu

Moskva 29. marca (TASR) - Na území Moskvy zaznamenali do nedele už vyše 1000 potvrdených prípadov nakazenia novým koronavírusom, čím tamojšia situácia okolo koronavírusovej pandémie dosiahla "novú úroveň". Oznámil to starosta ruskej metropoly Sergej Sobjanin, ktorého vyjadrenie citovali tlačové agentúry TASS a DPA.



"Prosím, opatrujte sa," naliehal Sobjanin na Moskovčanov. Príslušné krízové centrum medzitým takisto uviedlo, že po potvrdení ďalších 197 prípadov sa ich celkový počet v Moskve zvýšil na 1014. Medzi novonakazenými je podľa neho aj 13 detí.



Ruské centrum pre boj proti šíreniu nového koronavírusu tiež v nedeľu oznámilo, že počet prípadov nakazenia v celom Rusku sa zvýšil na 1534, pričom zasiahnutých pandémiou je 65 regiónov. Nákaze dosiaľ v krajine podľahlo celkove osem ľudí, zatiaľ čo 64 hospitalizovaných pacientov mohli medzičasom prepustiť, vyplýva z údajov prevzatých TASS.



Ruský úrad verejného zdravotníctva informoval, že takmer 183.000 ľudí zostávalo v Rusku do soboty pod zdravotníckym dohľadom pre podozrenie z nakazenia novým koronavírusom.



Od soboty platia v Rusku ďalšie opatrenia proti šíreniu nového koronavírusu. Najmenej na týždeň zostali zatvorené všetky nákupné strediská, reštaurácie i väčšie parky v Moskve, čo je situácia, akú táto metropola nezažila od konca druhej svetovej vojny.