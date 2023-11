V Mostare sa objavili graffiti s vyhrážkami voči Chorvátom

Mostar 20. novembra (TASR) - Nápisy vyhrážajúce sa Chorvátom, ktorí sa po občianskej vojne z 90. rokov 20. storočia vrátili do Bosny a Hercegoviny (BaH), sa v noci na pondelok objavili v okrajovej štvrti mesta Mostar nazývanej Vrapčiči. Chorvátskej tlačovej agentúre HINA to povedala polícia v Hercegovinsko-neretvianskom kantóne, ktorého metropolou je Mostar.



Polícia dodala, že dostala hlásenie o prípadoch a začala ich vyšetrovať.



Nasprejované nápisy, ktoré sa objavili vedľa cesty a na neďalekom múre, hlásali, že Chorváti budú zabití. Na plote rodinného domu bolo zasa napísané "Iba mŕtvy Chorvát je dobrý Chorvát".



Miestni Chorváti pre miestne médiá uviedli, že odkazy ich vystrašili a že miestne úrady nerobia nič pre to, aby boli výhražné heslá odstránené.



Vrapčiči je východné predmestie Mostaru a väčšinu jeho obyvateľov tvoria Bosniaci (teda bosnianski Moslimovia). Mostar sa nachádza na juhu BaH, v moslimsko-chorvátskej časti štátu, a leží na rieke Neretva.



Občianska vojna bola v štáte v rokoch 1992-1995 a po implementácii mierového plánu presadzovaného Spojenými štátmi sa Bosna rozdeľuje na dva vysoko autonómne regióny – Republiku srbskú (RS) a bosniansko-chorvátsku Federáciu Bosny a Hercegoviny (FBaH).



Vzhľadom na náboženskú a národnú rozmanitosť sa Bosna a Hercegovina nazýva aj "babylon Európy".