V motoroch havarovaného juhokórejského lietadla sa našlo vtáčie perie

Soul 17. januára (TASR) — Vyšetrovatelia havárie Boeingu 737-800 juhokórejskej nízkonákladovej spoločnosti Jeju Air na letisku v meste Muan, ktorá si 29. decembra vyžiadala 179 obetí, našli v oboch motoroch vtáčie perie a krv. Pre agentúru Reuters to v piatok uviedol zdroj oboznámený s priebehom vyšetrovania.



Juhokórejské ministerstvo dopravy sa k tomu odmietlo vyjadriť.



Najhoršie letecké nešťastie v Južnej Kórei prežili len dvaja členovia posádky. Lietadlo pri pristávaní bez vysunutého podvozku zišlo z dráhy, narazilo do múra stojaceho za ňou a explodovalo.



Asi štyri minúty pred haváriou jeden z pilotov podľa juhokórejských úradov ohlásil zrážku s vtákom a vyslal tiesňové volanie. Následne sa pokúsil pristáť na opačnom konci pristávacej dráhy.



Dve minúty predtým, ako pilot vyslal tiesňové volanie, riadenie letovej prevádzky vyzvalo posádku na opatrnosť, pretože v oblasti bola zaznamenaná prítomnosť vtákov.



Úrady minulý týždeň oznámili, že obe čierne skrinky lietadla prestali zaznamenávať letové údaje a komunikáciu pilotov približne štyri minúty pred nehodou. Podľa odborníkov to naznačuje, že v lietadle bola zrejme prerušená dodávka elektriny a nefungovali ani záložné zdroje, čo je nezvyčajné.