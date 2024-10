V Mozambiku sa konajú voľby; očakáva sa víťazstvo vládnucej strany

Maputo 9. októbra (TASR) - V Mozambiku sa v stredu konajú prezidentské i parlamentné voľby, ako aj voľby guvernérov. Podľa agentúry AP sa očakáva, že vládnuca strana si ďalej predĺži svojich 49 rokov pri moci, informuje TASR.



O prezidentské kreslo sa uchádzajú štyria kandidáti. Relatívne neznámy 47-ročný kandidát vládnej strany Front za oslobodenie Mozambiku (Frelimo) Daniel Chapo by v prípade zvolenia nahradil súčasnú hlavu štátu, 65-ročného Filipea Nyusiho, ktorý odstúpi po uplynutí dvoch funkčných období umožnených ústavou.



Proti Chapovi sa postaví poslanec a líder hlavnej opozičnej strany Mozambický národný odpor (Renamo), 63-ročný Ossufo Momame. Ďalším prezidentským kandidátom je 50-ročný Venancio Mondlane, ktorý minulý rok prehral primátorské voľby na kandidátke Renamo a tvrdil, že došlo k rozsiahlym volebným podvodom.



Jedným z hlavných uchádzačov je aj 64-ročný Lutero Simango, predseda stredopravicového Mozambického demokratického hnutia a kritik Frelimo. Jej lídrov označuje za "zlodejov oblečených v červenom", čo je farba tejto strany.



Analytici sa podľa AP domnievajú, že najväčšiu šancu na prekonanie dominancie Chapa a Frelimo bude mať pravdepodobne nezávislý Mondlane, ktorý je populárny medzi mladými voličmi.



Približne 17 miliónov ľudí v tejto východoafrickej krajine sa podľa odhadov registrovalo, aby mohli vo voľbách hlasovať. Konečné výsledky by mali byť známe o dva týždne.



Očakáva sa, že vládnuce socialistické Frelimo zvíťazí napriek nespokojnosti so stranou, ktorá sa drží pri moci od získania nezávislosti od Portugalska v roku 1975.



Frelimo po nezávislosti fakticky vytvorilo štát jednej strany a desať a pol roka viedlo občiansku vojnu proti Renamo. V Mozambiku, kde je portugalčina naďalej úradným jazykom, sa prvé voľby konali v roku 1994, dva roky po uzavretí mierovej dohody, objasnila AP.



Odborníci už vyjadrili obavy o férovosť volebného procesu. Pri predchádzajúcich voľbách sa totiž objavili tvrdenia o rozsiahlych podvodoch. Po vlaňajších komunálnych voľbách, ktoré sa považovali za zmanipulované, vypukli vo veľkých mestách protesty. Polícia vtedy podľa AFP "náhodne" zabila niekoľko ľudí.



Nálezy rozsiahlych podmorských ložísk zemného plynu v roku 2010 vyvolali nádej na zvýšenie štátnych príjmov v Mozambiku, ktoré je jednou z najchudobnejších krajín sveta. Príslušné projekty sú však zastavené od roku 2021 z dôvodu islamistického povstania v najsevernejšej provincii Cabo Delgado. Toto povstanie je napojené na teroristickú organizáciu Islamský štát.