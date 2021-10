V múzeu Auschwitz otvorili výstavu o obetiach holokaustu z Rakúska

Krakov/Viedeň 4. októbra (TASR) - Rakúsky prezident Alexander Van der Bellen sa v pondelok zúčastnil na otvorení novej rakúskej výstavy v Štátnom múzeu Auschwitz-Birkenau, ktorá má názov "Tak ďaleko, tak blízko, Rakúsko a Auschwitz", informovala agentúra PAP.



Výstava predstavuje osud rakúskych obetí holokaustu a účasť Rakúšanov na hnutí odporu väzňov, ale aj zapojenie Rakúšanov do zločinov spáchaných v koncentračnom tábore, informoval web TVN24.pl.



Rakúsky prezident vo svojom príhovore uviedol, že je povinnosťou rakúskeho národa pamätať si obete a pripomínať svetu, že súčasťou rakúskej spoločnosti sú aj páchatelia.



Vysvetlil, že páchateľov formovala aj rakúska spoločnosť a že rasizmus, antisemitizmus a národný socializmus "nespadli z neba", lebo "antisemitizmus sa v Rakúsku objavil ešte pred marcom 1938", keď bolo jeho územie pripojené k nacistickému Nemecku.



Uviedol, že počas pogromov a násilností proti Židom, ich synagógam, obchodom a ďalším inštitúciám bolo mnoho Židov v Rakúsku zavraždených, iní spáchali samovraždu.



"Susedia, ktorí predtým pokojne spolunažívali, sa zrazu stali páchateľmi a obeťami," uviedol rakúsky prezident s tým, že "diskriminácia, dehumanizácia, úmrtia i vraždy" nadobudli "systémovú, takmer priemyselnú formu". Symbolom tohto prístupu sa podľa Van der Bellena stal práve vyhladzovací tábor Auschwitz-Birkenau.



Pripomenul, že medzi obeťami tohto tábora boli aj desaťtisíce Rakúšanov, väčšinou židovského pôvodu. Poukázal však i na to, že "aj keď vtedy Rakúsko neexistovalo a bolo súčasťou tretej ríše, vo vedúcich pozíciách medzi páchateľmi, i vo vyhladzovacích táboroch, bolo mnoho Rakúšanov".



Vyhlásil, že ním spomenuté fakty sú známe skutočnosti, "napriek tomu štátna doktrína hovorila o tom, že Rakúsko bolo prvou obeťou nacistov".



Rakúsky prezident uznal, že aj takto sa dá argumentovať, ale upozornil, že to "znamená zabudnúť na predchádzajúcu históriu a ignorovať skutočnosť, že medzi páchateľmi bolo veľa rakúskych občanov".



Zdôraznil, že "chceme a musíme mať na pamäti obete", ale treba si pripomínať i to, že "nielen obete, ale aj páchatelia boli súčasťou našej spoločnosti".



Koncentračný tábor Auschwitz bol vybudovaný nacistickým Nemeckom v roku 1940 ako väzenský tábor pre Poliakov. O dva roky neskôr bol postavený tábor Auschwitz II-Birkenau, ktorý sa stal miestom vyhladzovania Židov. Nacistické Nemecko tam zabilo najmenej 1,1 milióna ľudí, predovšetkým Židov, ale aj Poliakov, Rómov, sovietskych väzňov a ľudí iných národností, uviedla agentúra PAP.