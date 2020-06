V Nábuluse došlo k potýčkam so židmi, modlili sa za úspech anexie

Jeruzalem 23. júna (TASR) - Asi 2500 židovských osadníkov prišlo v utorok do mesta Nábulus na Západnom brehu Jordánu, aby sa tam pri hrobke patriarchu Jozefa modlili za úspešné pripojenie tohto územia k Izraelu. Ich návšteva vyvolala hnev skupiny Palestínčanov, proti ktorým zasiahli vojaci izraelskej armády. Pri zákroku došlo k zraneniam na palestínskej strane, informoval v utorok denník The Times of Israel.



Izraelská armáda o svojom zásahu v Nábuluse neinformovala a zatiaľ nekomentovala ani správu o potýčkach s Palestínčanmi.



Josi Dagan, predseda regionálnej rady v izraelskom regióne Samária, vo svojom vyhlásení uviedol, že veriaci sa modlili za úplnú a úspešnú anexiu Západného brehu Izraelom.



"Sme tu, aby sme vyslali jasný odkaz: Izraelčania, izraelský štát sa nevzdajú posvätných miest," akým je Jozefova hrobka, uviedol. "História neodpustí tým, ktorí teraz opustia sväté miesta. Nebudeme akceptovať symbolickú suverenitu," zdôraznil.



Dagan už v máji spustil kampaň proti vytvoreniu palestínskeho štátu a existencii izolovaných "enkláv" židovských osád na Západnom brehu, ako to predpokladá v januári zverejnený plán amerického prezidenta Donalda Trumpa.



Jozefova hrobka sa nachádza v oblasti "A" západného brehu Jordánu, ktorá je oficiálne pod úplnou kontrolou palestínskej samosprávy, hoci tam aktívne pôsobí aj izraelská armáda. Tá napríklad bráni izraelským občanom vo vstupe do oblasti A bez predchádzajúceho súhlasu. Židovskí pútnici smú navštíviť posvätné miesto, ale pod dohľadom ozbrojenej stráže.



Hrobka patriarchu Jozefa je uctievaná židmi, kresťanmi a moslimami, ale v jej okolí z času na čas dochádza k potýčkam pre príslušnosť k náboženstvu. The Times of Israel označil za bežný jav, že Palestínčania hádžu do židovských pútnikov kamene alebo niekedy útočia na izraelské hliadky zápalnými fľašami či streľbou.



V roku 2015 veľká skupina Palestínčanov pomocou zápalnej zmesi podpálila hrobku tohto biblického patriarchu. V nedávnej minulosti tam došlo aj k ďalším prípadom podpaľačstva a vandalizmu, vrátane veľkých škôd spôsobených palestínskymi vzbúrencami v roku 2000.



Izraelský premiér Benjamin Netanjahu avizuje, že bude pokračovať v realizácii plánov na rozšírenie izraelskej suverenity na židovské osady a údolie rieky Jordán - čo je približne 30 percent Západného brehu -, a to od 1. júla.



Samárijský vodca Dagan tvrdí, že Trumpov plán poskytuje pre palestínsky štát približne 70 percent Západného brehu. Trumpov plán, nazvaný "Mierom k prosperite: Vízia pre zlepšenie životov Palestínčanov a Izraelčanov", prirovnal k "otrávenému kalichu" a vyhlásil, že palestínsky "teroristický" štát by ohrozil Izrael. Sľúbil, že "neopustí" obyvateľov židovských osád, ktoré by boli obklopené palestínskym štátom.