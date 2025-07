V Nagasaki požehnali repliku zvona zničeného pri atómovom bombardovaní

Tokio 19. júla (TASR) - V katedrále v japonskom meste Nagasaki tento týždeň požehnali repliku zvona, ktorý bol zničený pred 80 rokmi, keď Spojené štáty v snahe prinútiť Japonsko ku kapitulácii zhodili na mestá Hirošima a Nagasaki atómové bomby. Informovala o tom v sobotu agentúra AP, píše TASR.



Nový zvon, pomenovaný „Zvon nádeje svätej Kateri“, požehnal miestny arcibiskup Peter Mičijaki Nakamura. Do zvonice ho nainštalujú 9. augusta – v deň výročia bombardovania.



Atómová bomba zhodená 9. augusta 1945 dopadla neďaleko katedrály a zabila dvoch kňazov a 24 veriacich. Celkovo si útok v meste vyžiadal približne 70.000 obetí. Japonsko následne kapitulovalo, čím sa skončila druhá svetová vojna.



Bombardovanie zničilo budovu katedrály aj menší z jej dvoch zvonov. Chrám bol neskôr obnovený, avšak bez tohto zvona.



Projekt obnovy zvona viedol Američan James Nolan, ktorého inšpiroval príbeh strateného zvona počas návštevy Nagasaki v roku 2023, keď sa stretol s miestnym katolíkom. Financie získal prostredníctvom svojich prednášok o bombardovaní Nagasaki a o histórii japonských konvertitov ku katolicizmu, ktorí sa počas stáročí prenasledovania utiekali do ilegality.



Nolan, ktorý sa zúčastnil aj na požehnaní a skúške nového zvona, vyjadril nádej, že sa stane „symbolom jednoty a prinesie ovocie nádeje a mieru vo svete“.



Nolan pôsobí ako profesor sociológie na Williams College v americkom štáte Massachusetts. Je vnukom lekára, ktorý sa podieľal na vývoji atómovej bomby v rámci tajného Projektu Manhattan a neskôr bol členom vyšetrovacieho tímu, ktorý po útokoch navštívil Hirošimu a Nagasaki.



Na základe dokumentov po starom otcom Nolan napísal knihu „Atomic Doctors“ venovanú morálnym dilemám, ktorým čelili lekári zapojení do vývoja jadrových zbraní.