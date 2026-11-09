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Znečistenie ovzdušia v Naí Dillí prekročilo limit viac než 58-násobne
Milióny ľudí každoročne ohňostrojmi oslavujú hinduistický sviatok svetiel díválí na počesť bohyne bohatstva Lakšmí.
Autor TASR
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Naí Dillí 9. novembra (TASR) - Znečistenie ovzdušia v niektorých častiach indického hlavného mesta v pondelok viac než 58-násobne prekročilo denný limit odporúčaný Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO). Došlo k tomu po oslavách sviatku svetiel díválí, počas ktorého sa odpaľujú ohňostroje. S odvolaním sa na údaje z monitorovacích staníc kvality ovzdušia o tom informovala agentúry AFP, píše TASR.
Milióny ľudí každoročne ohňostrojmi oslavujú hinduistický sviatok svetiel díválí na počesť bohyne bohatstva Lakšmí. Naí Dillí je jedno z najznečistenejších hlavných miest sveta a odpaľovanie pyrotechniky zhoršuje smogovú situáciu spôsobenú emisiami z dopravy, spaľovaním poľnohospodárskych zvyškov na poliach a priemyselnou činnosťou.
Indický Najvyšší súd tento mesiac povolil počas sviatku svetiel obmedzené používanie takzvanej ekologickej zábavnej pyrotechniky, ktorá by mala produkovať menej emisií.
AFP informuje, že obmedzenia sa pravidelne porušujú a mestom sa ozývajú hlasné explózie zábavnej pyrotechniky.
V pondelok zhruba osem hodín po vrchole osláv s ohňostrojom dosiahla koncentrácia drobných pevných čiastočiek rozptýlených vo vzduchu známych ako PM 2,5 v lokalite Mandir Marg hodnotu 879 mikrogramov na kubický meter, uviedla švajčiarska spoločnosť IQAir, ktorá monitoruje kvalitu ovzdušia. Ide takmer o 59-násobok dennej hodnoty podľa odporúčaní WHO.
Úrady v Naí Dillí v uplynulých týždňoch zaviedli obmedzenie týkajúce sa dopravy a stavby v snahe zmierniť smog v tomto meste, v ktorom žije viac než 30 miliónov ľudí.
Milióny ľudí každoročne ohňostrojmi oslavujú hinduistický sviatok svetiel díválí na počesť bohyne bohatstva Lakšmí. Naí Dillí je jedno z najznečistenejších hlavných miest sveta a odpaľovanie pyrotechniky zhoršuje smogovú situáciu spôsobenú emisiami z dopravy, spaľovaním poľnohospodárskych zvyškov na poliach a priemyselnou činnosťou.
Indický Najvyšší súd tento mesiac povolil počas sviatku svetiel obmedzené používanie takzvanej ekologickej zábavnej pyrotechniky, ktorá by mala produkovať menej emisií.
AFP informuje, že obmedzenia sa pravidelne porušujú a mestom sa ozývajú hlasné explózie zábavnej pyrotechniky.
V pondelok zhruba osem hodín po vrchole osláv s ohňostrojom dosiahla koncentrácia drobných pevných čiastočiek rozptýlených vo vzduchu známych ako PM 2,5 v lokalite Mandir Marg hodnotu 879 mikrogramov na kubický meter, uviedla švajčiarska spoločnosť IQAir, ktorá monitoruje kvalitu ovzdušia. Ide takmer o 59-násobok dennej hodnoty podľa odporúčaní WHO.
Úrady v Naí Dillí v uplynulých týždňoch zaviedli obmedzenie týkajúce sa dopravy a stavby v snahe zmierniť smog v tomto meste, v ktorom žije viac než 30 miliónov ľudí.