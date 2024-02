V Naí Dillí zbúrali takmer 600-ročnú mešitu

Naí Dillí 1. februára (TASR) - V hlavnom meste Indie zbúrali takmer 600 rokov starú mešitu. Cieľom demolačných prác prebiehajúcich v súčasnosti v Naí Dillí je odstrániť "nelegálne" stavby z lesnej rezervácie. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.



Nacionalistickí aktivisti v Indii sa v ostatnom čase usilujú o nahradenie viacerých významných mešít hinduistickými chrámami. Mešita Achóndží v Naí Dillí bola domovom pre 22 študentov islamskej internátnej školy.



Člen správneho výboru mešity Mohammad Zaffar uviedol, že nedostal žiadne predbežné oznámenie o demolácii, ktorá sa uskutočnila v utorok v noci. V areáli mešity sa nachádzali mnohé hroby, ktoré boli podľa neho znesvätené, a v mešite zostali korány a ďalšie materiály.



"Bolo tam pochovaných množstvo našich uctievaných osobností aj moji vlastní predkovia. Po ich hroboch neostali ani stopy," povedal Zaffar pre agentúru AFP. "Trosky z mešity a hrobov odniesli a pohodili na iné miesto," dodal.



Polícia vo štvrtok zatarasila cesty pred areálom a nikomu neumožnila vstup na miesto.



Minulý týždeň indický premiér Naréndra Módí slávnostne otvoril hinduistický chrám v meste Ajódhja, ktorý postavili na mieste, na ktorom stála mešita Babrí. Mešitu zbúrali v roku 1992 z iniciatívy členov Módího strany, čo vyvolalo sektárske vzbury, pri ktorých zahynulo 2000 ľudí, väčšinou moslimov.



Hinduistickí aktivisti si robia nárok aj na spornú mešitu Gjánavápí v meste Váránasí, ktorá bola podľa nich postavená na mieste hinduistického chrámu v období moslimskej Mughalskej ríše.



Vo štvrtok vstúpili do mešity Gjánavápí na modlitby hinduistickí veriaci po tom, ako im to povolil miestny súd.



Výzvy na zakotvenie nadradenosti hinduizmu v Indii zosilneli od nástupu Módího do funkcie v roku 2014 a približne 210-miliónová moslimská menšina sa čoraz viac obáva o svoju budúcnosť, dodáva agentúra AFP.