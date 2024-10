V Nairobi sa zrútila osemposchodová obytná budova

Nairobi 21. októbra (TASR) - Osemposchodová obytná budova sa v nedeľu zrútila v kenskej metropole Nairobi. Zástupcovia úradov a záchranárov sa obávajú, že pod troskami zostali uväznení ľudia. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Budova stála v husto obývanej štvrti Kahawa West severne od Nairobi a mala byť zbúraná, uviedli zástupcovia úradov.



Existujú obavy, že trosky uväznili niekoľko rodín, uviedol na sociálnej platforme X Kenský Červený kríž.



Trosky rúcajúcej sa budovy zranili jednu ženu stojacu pred ňou, uviedol pre AFP guvernér Nairobi Johnson Sakaja. "Zranená sa podrobuje liečbe a jej stav je stabilizovaný," dodal. Očakávané straty by podľa neho mali byť minimálne, obyvatelia okolitých budov budú evakuovaní.



Budova bola postavená a obývaná bez vydania potrebných povolení, uvádza dokument vydaný okresným úradom v Nairobi zo 16. októbra, do ktorého AFP nahliadla. Obyvateľom budovy bolo nariadené do dvoch týždňov ju opustiť.



Kolapsy budov nie sú v Keni nezvyčajné; často sú následkom nekvalitnej stavby a ignorácie predpisov. V krajine prebieha stavebný "boom", stavebné firmy však nekvalitnú prácu a porušovanie predpisov zakrývajú korupciou.