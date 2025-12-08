< sekcia Zahraničie
V Nairobi zasadá Valné zhromaždenie OSN pre životné prostredie
Medzi témami diskusie je boj proti environmentálnej kriminalite vrátane nelegálnej ťažby dreva v dažďových pralesoch.
Autor TASR
Nairobi 8. decembra (TASR) - Ministri životného prostredia z celého sveta sa tento týždeň zišli v kenskom meste Nairobi na 7. zasadnutí Valného zhromaždenia OSN pre životné prostredie (UNEA), najvyššieho globálneho rozhodovacieho orgánu v oblasti environmentálnej politiky. Rokovania potrvajú do piatka 12. decembra.
Ako informovala agentúra DPA, v Nairobi, kde sídli Program OSN pre životné prostredie (UNEP), sa zasadnutia UNEA konajú raz za dva roky.
Medzi témami diskusie je boj proti environmentálnej kriminalite vrátane nelegálnej ťažby dreva v dažďových pralesoch, ktorá podľa odhadov spôsobuje škody vo výške viac než miliardu dolárov ročne. Ďalšou otázkou je potreba ekologicky zodpovedného a sociálne spravodlivého využívania kľúčových nerastov potrebných pre energetickú transformáciu a na výrobu polovodičov. Témou budú aj energetické a zdrojové nároky umelej inteligencie.
Európsku úniu na podujatí zastupuje komisárka pre životné prostredie, odolnosť voči vode a konkurencieschopné obehové hospodárstvo Jessika Roswallová.
EÚ za svoje hlavné ciele považuje prijatie robustnej strednodobej stratégie Programu OSN pre životné prostredie na roky 2026–29, ktorá by reagovala na krízy súvisiace so zmenou klímy, úbytkom biodiverzity a znečistením, a podporovala synergie medzi nimi.
Roswallová v piatok 12. decembra spolu so zástupcami dánskeho predsedníctva EÚ usporiada ministerské raňajky, ktorých cieľom je oživiť diskusie a získať politickú podporu pre uzavretie globálnej dohody o plastoch. Toto podujatie bude podľa Bruselu dôležitou príležitosťou pre ministrov zamerať sa na priority a hľadať spoločné riešenia, ktoré by ukončili znečisťovanie plastmi.
EÚ vo svojom vyhlásení zverejnenom na svojom webe uviedla, že naďalej presadzuje potrebu účinných, právne záväzných globálnych pravidiel na zlepšenie dizajnu výrobkov a odstránenie problémových plastových produktov vrátane jednorazových plastov či plastov obsahujúcich škodlivé chemikálie. Zároveň deklaruje ochotu spolupracovať so všetkými partnermi a hľadať rovnováhu medzi globálnymi ambíciami a flexibilitou s ohľadom na národné podmienky a ekonomickú realitu.
Ako informovala agentúra DPA, v Nairobi, kde sídli Program OSN pre životné prostredie (UNEP), sa zasadnutia UNEA konajú raz za dva roky.
Medzi témami diskusie je boj proti environmentálnej kriminalite vrátane nelegálnej ťažby dreva v dažďových pralesoch, ktorá podľa odhadov spôsobuje škody vo výške viac než miliardu dolárov ročne. Ďalšou otázkou je potreba ekologicky zodpovedného a sociálne spravodlivého využívania kľúčových nerastov potrebných pre energetickú transformáciu a na výrobu polovodičov. Témou budú aj energetické a zdrojové nároky umelej inteligencie.
Európsku úniu na podujatí zastupuje komisárka pre životné prostredie, odolnosť voči vode a konkurencieschopné obehové hospodárstvo Jessika Roswallová.
EÚ za svoje hlavné ciele považuje prijatie robustnej strednodobej stratégie Programu OSN pre životné prostredie na roky 2026–29, ktorá by reagovala na krízy súvisiace so zmenou klímy, úbytkom biodiverzity a znečistením, a podporovala synergie medzi nimi.
Roswallová v piatok 12. decembra spolu so zástupcami dánskeho predsedníctva EÚ usporiada ministerské raňajky, ktorých cieľom je oživiť diskusie a získať politickú podporu pre uzavretie globálnej dohody o plastoch. Toto podujatie bude podľa Bruselu dôležitou príležitosťou pre ministrov zamerať sa na priority a hľadať spoločné riešenia, ktoré by ukončili znečisťovanie plastmi.
EÚ vo svojom vyhlásení zverejnenom na svojom webe uviedla, že naďalej presadzuje potrebu účinných, právne záväzných globálnych pravidiel na zlepšenie dizajnu výrobkov a odstránenie problémových plastových produktov vrátane jednorazových plastov či plastov obsahujúcich škodlivé chemikálie. Zároveň deklaruje ochotu spolupracovať so všetkými partnermi a hľadať rovnováhu medzi globálnymi ambíciami a flexibilitou s ohľadom na národné podmienky a ekonomickú realitu.