Najľudnatejšia pekinská štvrť ohlásila trojkolové testovanie na covid

Na archívnej snímke zdravotníčka v ochrannom odeve odoberá vzorku obyvateľke počas masového testovania na ochorenie COVID-19 v štvrti Čchao-jang v čínskom Pekingu 25. apríla 2022. Foto: TASR/AP

Peking 12. júna (TASR) - Obyvatelia najľudnatejšej pekinskej štvrte Čchao-jang budú musieť absolvovať trojkolové hromadné testovanie na koronavírus. Dôvodom je rozšírenie nákazy v jednom z barov v lokalite, v ktorej sa sústreďujú obchody i nočný život. Testovanie ohlásili v nedeľu miestne úrady.Informuje o tom agentúra Reuters s tým, že k takémuto kroku dochádza len krátko po to, ako v čínskej metropole uvoľnili epidemiologické opatrenia zavedené v apríli.Dosiaľ bolo podľa miestnych zdravotníkov v súvislosti s prepuknutím nákazy v pekinskom bare Heaven Supermarket potvrdených 166 prípadov infekcie koronavírusom. V 145 prípadoch išlo o návštevníkov baru.Hromadné testovanie v štvrti Čchao-jang bude prebiehať v troch kolách, od pondelka do stredy, oznámili úrady. Podotkli, že vzhľadom na riziko ďalšieho šírenia nákazy je potrebné zistiť pôvod infekcie a zabrániť ďalšiemu zhoršovaniu situácie.Vo štvrti zároveň v nedeľu "" - po potvrdení jedného pozitívneho prípadu - dve obytné budovy so stovkami obyvateľov, povedal agentúre Reuters miestny obyvateľ. Areál dvojice budov obohnali kovovými zátarasami. Pred komplexom, ktorý zároveň dezinfikovali, hliadkuje polícia.Dočasne uzatvorené boli tiež viaceré okolité podniky, ako napríklad masážny salón. Reuters s odvolaním sa na predstaviteľa tamojších úradov uvádza, že niekoľko zamestnancov a zákazníkov salóna v ňom teraz musí zostať minimálne dva dni, kým sa vykonajú príslušné kontroly.K takémuto oznámeniu došlo len týždeň po tom, ako Peking avizoval postupné uvoľňovanie proticovidových opatrení vrátane obnovenia prevádzky interiérových priestorov reštaurácií.Väčšina krajín sveta už uvoľnila epidemiologické opatrenia, čínske úrady však naďalej uplatňujú politiku tzv. nulovej tolerancie covidu. Akékoľvek ohniská nákazy sa snažia čo najrýchlejšie zlikvidovať hromadným testovaním a rozsiahlym obmedzením pohybu obyvateľstva. Celkový počet prípadov nákazy aj obetí tak v Číne zostáva v porovnaní s mnohými inými krajinami veľmi nízky.