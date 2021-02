V najväčšom novozélandskom meste zavedú lockdown, zistili tam 1 prípad

Wellington 27. februára (TASR) - V najväčšom novozélandskom meste Auckland bude od nedele najmenej na týždeň zasa zavedený lockdown, pretože v sobotu tam zistili nový prípad nákazy koronavírusom zatiaľ neznámeho pôvodu. Uviedla to tlačová agentúra DPA.



Premiérka Jacinda Ardernová zvolala v sobotu večer mimoriadnu tlačovú konferenciu a oznámila opatrenia pre Auckland. Predtým úrady informovali o spomínanom prípade nákazy.



"Je to skľučujúce, viem," povedala Ardernová.



V Aucklande zaviedli lockdown aj 14. februára po tom, čo medzi tamojšími obyvateľmi zistili tri prípady infekcie koronavírusom. Obmedzenia uvoľnili už o tri dni.



Sobotňajší nový prípad nesúvisí s týmto zhlukom troch prípadov a práve to prinútilo úrady opäť zavádzať lockdown, dodala premiérka.



Nový Zéland pritiahol pozornosť sveta svojím ukážkovým zvládaním pandémie, predovšetkým vďaka včasným a dôrazným krokom. Ostrovná krajina s približne piatimi miliónmi obyvateľov zaznamenala celkovo 2016 prípadov nákazy a 26 úmrtí na covid.



Od nedele budú v Aucklande otvorené len školy pre deti kritických zamestnancov a všetky podniky musia byť pre verejnosť zatvorené.



Pre zvyšok Nového Zélandu platí, že hromadné stretnutia sú obmedzené na maximálne 100 ľudí a pravidlá odstupu sú prísne kontrolované.