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V nákladnom aute na okraji Paríža našli 58 migrantov

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Vozidlo našli bez vodiča.

Autor TASR
Paríž 27. augusta (TASR) - Francúzska polícia na okraji metropoly Paríž objavila v noci na stredu v odstavenom nákladnom aute 58 migrantov. Vozidlo našli bez vodiča, uviedla tamojšia prokuratúra, píše TASR na základe správy agentúry DPA.

Prokuratúra neposkytla informácie o zdravotnom stave nájdených migrantov. Vyšetrovatelia sa teraz snažia zistiť ďalšie skutočnosti vrátane toho, či ich na miesto priviezla organizovaná prevádzačská skupina.

Parížska prokuratúra začala vyšetrovanie pre podozrenie z organizovania nelegálneho vstupu a nelegálneho prevážania alebo pobytu cudzincov vo Francúzsku.

Podľa francúzskych médií boli medzi migrantmi aj ženy a deti. Približne 26 migrantov bez platných povolení na pobyt zadržali, dodáva nemecká agentúra.
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