Pondelok 11. máj 2026
V nákladnom vagóne v Texase objavili telá šiestich ľudí

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Daniel Stehlík

Autor TASR
Washington 11. mája (TASR) - Šesť ľudí našli v nedeľu mŕtvych v nákladnom vagóne na juhu amerického štátu Texas. TASR o tom informuje podľa správ agentúry AFP a televízií CNN a NBC News.

Telá objavil zamestnanec železničnej spoločnosti Union Pacific neďaleko americko-mexickej hranice, uviedla podľa denníka The New York Times (NYT) polícia v meste Laredo. Príčina smrtí je predmetom vyšetrovania.

V čase nájdenia tiel dosahovali teploty v oblasti približne 32 stupňov Celzia. V roku 2023 zomreli v Texase dvaja migranti po tom, čo boli uväznení v rozhorúčenom vagóne. Rok predtým zomrelo až 53 utečencov v prehriatom prívese nákladného auta.
