V Nan-kungu ponúkajú odmenu za nahlásenie odmietajúcich testovanie

Peking 8. januára (TASR) - Úrady v meste Nan-kung ležiacom v severočínskej provincii Che-pej ponúkajú odmenu 500 jüanov (približne 63 eur) pre každého, kto nahlási občanov, ktorí sa nezúčastnia na prebiehajúcom hromadnom testovaní na prítomnosť nového koronavírusu. Informovala o tom v piatok agentúra AP.



Ľudia, ktorí nebudú rešpektovať nariadenia tamojších úradov, budú nútení podrobiť sa testovaniu a dvojtýždňovej karanténe na vlastné náklady.



Ponúkanie hotovosti alebo iných odmien za informácie o občanoch, ktorí nedodržiavajú nariadenia, má v komunistickej Číne dlhú históriu. Pandémia však dala týmto praktikám úplne novú podobu, píše AP.



Čína do veľkej miery kontrolovala komunitné šírenie nákazy prostredníctvom opatrení, ktoré niektorí kritici považujú za extrémne, a to vrátane uzatvorenia celých miest či dôkladného elektronického monitorovania dodržiavania zákazov spojených s cestovaním.



Samospráva v Nan-kungu ponúka odmenu v čase, keď v provincii Che-pej, ktorá obklopuje hlavné mesto Peking, zaznamenali v ostatnom čase prudký nárast prípadov nákazy novým druhom koronavírusu.



Testovanie prebieha v mestách Nan-kung a Sing-tchaj i v metropole provincie Che-pej - meste Š'-ťia-čuang. Tam niektoré oblasti mesta hermeticky uzavreli. Vyučovanie v materských, základných a stredných školách bolo pozastavené, do mesta bol vyslaný ďalší zdravotnícky personál.



Nové prípady nákazy, ktorých zdroj sa zatiaľ nepodarilo určiť, vyvolávajú obavy v súvislosti s očakávaným masovým cestovaním pred oslavami čínskeho nového roka pripadajúceho na 12. februára. Pred týmto sviatkom sa dáva každý rok do pohybu niekoľko stoviek miliónov ľudí. Úrady vyzvali migrujúcich pracovníkov a vládnych zamestnancov, aby tentoraz domov necestovali.



Čína v piatok zaznamenala 53 nových prípadov nákazy - vrátane 33 v provincii Che-pej. Z nich 31 prípadov evidovali v Š'-ťia-čuangu.