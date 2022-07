V národnom parku České Švajčiarsko sa nedarí uhasiť požiar

Praha 26. júla (TASR) - V národnom parku České Švajčiarsko na severe Česka sa nedarí dostať pod kontrolu požiar, ktorý tam vypukol v nedeľu večer. České ministerstvo vnútra vyzvalo ľudí, aby do oblasti nejazdili. Informovalo o tom na sociálnej sieti Twitter.



Aktuálne podľa Českej televízie horí na 30 hektároch plochy. V noci sa pre silný vietor požiar rozšíril aj do obce Mezná, kde horelo asi osem domov a približne 50 ľudí museli evakuovať. "Nechajte v Hřensku pracovať hasičov a ďalšie zložky integrovaného záchranného systému. Zostaňte radšej doma," vyzval ľudí rezort vnútra.



Podľa námestníka pre Integrovaný záchranný systém (IZS) Hasičského záchranného zboru Ústianskeho kraja Martina Laníčka je teraz ťažké predpokladať, ako dlho bude trvať, kým požiar uhasia. "Závisí od počasia, či prídu nejaké dažďové zrážky, ako bude prúdiť vietor a v akej intenzite," uviedol Laníček.



Dym z požiaru v národnom parku je od rána cítiť desiatky kilometrov ďaleko. "Ak ste sa zobudili s pocitom, že niekde blízko horí, nie ste sami. Dym z horiaceho Hřenska zahalil veľkú časť Česka. Buďte pokojní, zatvorte okná, naši hasiči sa snažia," napísal na Twitteri český minister vnútra Vít Rakušan.



Hasiči v súvislosti s rozšíreným zápachom dymu v Libereckom kraji, v Pardubickom kraji a v Prahe vyzvali ľudí, aby nevolali na tiesňovú linku, ak nevidia aj iné príznaky horenia v bezprostrednom okolí.



Zložkám IZS sa poďakovala aj predsedníčka poslaneckej snemovne Markéta Pekarová Adamová. "Ďakujem všetkým zložkám IZS, najmä hasičom, a to aj tým dobrovoľným, za nesmierne nasadenie, s akým zápasia s požiarom v Hřensku. Dym je cítiť aj stovky kilometrov, na mieste zažívajú určite hotové peklo," uviedla Pekarová Adamová.



Požiar v Českom Švajčiarsku pri nemeckých hraniciach vypukol v nedeľu ráno v rokline Malinový důl a zasiahol sedem hektárov porastu v oblasti medzi obcou Hřensko a turisticky obľúbenou Pravčickou bránou. Vplyvom vetra sa rozšíril na 30 hektárov.