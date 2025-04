V národnom parku v Austrálii zastrelili z vrtuľníkov asi 700 koál

Melbourne 24. apríla (TASR) - Úrady v Austrálii čelia kritike laickej i odbornej verejnosti za rozhodnutie zastreliť asi 700 voľne žijúcich koál. Ochrancovia prírody a práv zvierat majú obavy, že pri streľbe z vrtuľníkov boli zabité aj zdravé matky, ktoré mali pri sebe mláďatá. Informoval o tom denník Independent, píše TASR.



Táto operácia sa odohrala začiatkom apríla v národnom parku Budj Bim v štáte Viktória, ktorý v polovici marca postihli lesné požiare. Správa parku svoje konanie zdôvodnila tým, že mnohé koaly boli pri požiari vážne popálené alebo zranené či dehydrované a vyhladované, takže ich utratenie bolo nevyhnutné.



Ochrancovia voľne žijúcich živočíchov však upozornili, že počas letu vrtuľníkom je ťažké, ak nie nemožné, rozlíšiť, či strelec mieri na chorého alebo zdravého jedinca, čím sa zvyšuje pravdepodobnosť, že sa pod paľbu dostane zdravé zviera. Vrtuľníky leteli približne 30 metrov nad zemou, podotkol denník.



„Použitie streľby z vrtuľníka by sa malo považovať za poslednú možnosť. Toto je prvýkrát, čo boli koaly takto zabité v Austrálii....vytvára to negatívny etický precedens,“ uvádza sa v tlačovej správe pobočky organizácie Priatelia Zeme z Melbourne.



Organizácia dodala, že daná oblasť bola po lesných požiaroch pre verejnosť uzavretá, preto sa na jej územie nedostali žiadni záchranári, ktorí by osirelým mláďatám zastrelených koál mohli pomôcť. Incident podľa aktivistov dokazuje pretrvávajúce zlyhania pri ochrane týchto ikonických vačnatcov.



Aktivisti okrem toho vyzývajú vládu štátu Viktória, aby ukončila ťažbu a iné využívanie zdravých eukalyptových stromov na súkromných plantážach neďaleko požiarom poškodeného národného parku, aby koaly mohli mohli tieto stromy bezpečne využívať ako potravu a prístrešie.



Vláda štátu Viktória kritiku aktivistov a ochranárov odmieta a trvá na tom, že konala na základe rád veterinárov. Dodala, že utratenie bolo naliehavo nutné, pretože koaly boli zranené alebo vyhladované.



V austrálskych štátoch Queensland, Nový Južný Wales a na území hlavného mesta Austrálie sú koaly už zaradené medzi ohrozené druhy. V štáte Viktória zatiaľ populácia koál nie je ohrozená, problémom však je, že sa v buši sústreďujú do biotopov. Ak ich biotop ohrozí oheň alebo sucho, koaly často nemajú kam ísť a hladujú. Mnohé prichádzajú o svoje biotopy aj v dôsledku ťažby dreva či rozširovania plantáží.