V návese nákladiaku v Texase našli najmenej 46 mŕtvych migrantov

San Antonio 28. júna (TASR) - Telá najmenej 46 mŕtvych migrantov našli v pondelok v návese nákladného ťahača na predmestí San Antonia v americkom štáte Texas. Ďalších 16 osôb previezli do nemocníc. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP a denníka The New York Times.



Úrady predtým informovali, že našli najmenej 40 mŕtvych migrantov. Medzi hospitalizovanými osobami je 12 dospelých a štyri deti, píše AP s odvolaním sa na šéfa hasičov. Tieto osoby mali podľa jeho slov príznaky úpalu a v návese nebola voda.



Migrantov podľa McManusa objavil pracovník z neďalekého podniku, píše The New York Times. Pašeráci sa údajne tieto osoby pokúšali previezť nezákonne na územie USA.



Americký colný a imigračný úrad (ICE) začal vyšetrovanie. Šéf polície v San Antoniu William McManus povedal, že v spojitosti s incidentom zadržali tri osoby.



V roku 2017 sa v meste San Antonio desať migrantov udusilo v odstavenom nákladnom vozidle, ktoré nemalo funkčnú klimatizáciu, pripomína AFP. Desiatky ďalších vtedy hospitalizovali.