V nedeľu pribudlo v Česku najmenej nakazených od začiatku roka

Praha 7. marca (TASR) - V nedeľu pribudlo v Česku 2572 nových potvrdených prípadov covidu, čo je o 754 prípadov menej ako minulý týždeň. U ďalších 461 osôb panuje podozrenie na opakovanú nákazu koronavírusom. Klesá aj počet hospitalizácií a ľudí vo vážnom stave, vyplýva zo štatistík českého ministerstva zdravotníctva.



TASR správu prevzala z pondelkového servisu internetového spravodajského portálu Novinky.cz.



V nedeľu bolo 2095 hospitalizovaných, z nich 163 vo vážnom stave. Oproti minulému týždňu je to pokles o 802 prípadov; vtedy bolo v nemocniciach 2897 nakazených, z ktorých bolo 232 na jednotkách intenzívnej starostlivosti.



Do štatistík úmrtí nakazených v nedeľu pribudlo zatiaľ 13 prípadov, štatistiky sa však obvykle po doplnení menia. Od začiatku pandémie zomrelo v Česku celkovo 38.940 osôb.



Klesá počet vykonaných testov. V nedeľu vykonali 8434 PCR testov a 3551 antigénových testov.



Klesá aj sedemdňová incidencia – počet nakazených na 100.000 obyvateľov v týždennom sledovanom období. V nedeľu dosahovala úroveň 506, deň predtým to bolo 513.



Najhoršia epidemická situácia momentálne panuje v Plzenskom kraji, kde okres Plzeň-mesto hlási 766,78 infikovaného na 100.000 obyvateľov v sedemdňovom sledovanom období. Ďalšími okresmi s vysokým počtom nakazených sú Hradec Králové (712,74), Jihlava (699,43) a Děčín (679,65).