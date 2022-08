Budapešť 15. augusta (TASR) - V nedeľu prišlo do Maďarska z Ukrajiny opäť vyše 15.000 ľudí utekajúcich pred tamojšou vojnou. Podľa agentúry MTI to konštatovalo v pondelok Celoštátne veliteľstvo polície (ORFK), informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Ukrajinsko-maďarské hranice prekročilo 7501 osôb a cez rumunsko-maďarský hraničný úsek prišlo z Ukrajiny 7835 ľudí. O potvrdenie na dočasný pobyt v Maďarsku s platnosťou na 30 dní požiadalo maďarské orgány 378 z nich.



Vlakom pricestovalo do Budapešti 97 Ukrajincov, medzi ktorými bolo 25 detí.



V sobotu vstúpilo na maďarské územie takmer 20.000 ľudí prichádzajúcich z Ukrajiny.



Od vypuknutia vojny prišlo z Ukrajiny do Maďarska celkovo zhruba 1,3 milióna ľudí. O štatút utečenca v tejto krajine požiadalo vyše 26.000 osôb, ostatní pokračovali v ceste do iných európskych štátov, ale sú aj takí, ktorí sa vrátili do svojej vlasti.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)