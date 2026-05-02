V nedeľu sa uskutoční spoločná autogramiáda s hráčmi z MS 1996
Autor TASR
Bratislava 2. mája (TASR) - Slovenský hokej pripravuje pre fanúšikov výnimočné podujatie, ktoré spojí dve generácie reprezentantov. V nedeľu 3. mája o 15.30 h sa na námestí pri Zimnom štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave uskutoční autogramiáda hráčov historického tímu z roku 1996 a reprezentácie do 18 rokov.
„Rok 2026 je symbolický tým, že si pripomíname 30 rokov od prvého vystúpenia slovenskej reprezentácie v elitnej kategórii majstrovstiev sveta. Pri tejto príležitosti sa fanúšikom predstavia hráči mužstva, ktoré v roku 1996 započalo novú kapitolu slovenského hokeja na svetovej scéne - Branislav Jánoš, Miroslav Šatan, Róbert Petrovický či Jozef Daňo. Súčasťou podujatia budú aj reprezentanti Slovenska do 18 rokov, ktorí v sobotu bojujú na majstrovstvách sveta o titul svetových šampiónov,“ uvádza portál hockeyslovakia.sk.
Fanúšikovia sa môžu tešiť na stretnutie legiend minulosti a talentov budúcnosti, spoločné fotografie, podpisy a neopakovateľnú atmosféru pred prípravným zápasom pred MS Slovensko - Lotyšsko. Autogramiáda sa uskutoční o 15.30 h, prípravný duel s Lotyšskom sa začne o 17.00 h na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu. Vstupenky sú v sieti Ticketportal.
