V nedeľu v Bielorusku zadržali viac ako 500 účastníkov protestov

Minsk 14. septembra (TASR) - Viac ako 400 ľudí bolo zadržaných na protestnom pochode, ktorý sa v nedeľu konal v bieloruskej metropole Minsk. Podľa niektorých zdrojov sú medzi nimi aj novinári, informovala v noci na pondelok agentúra Interfax. Spravodajský portál Meduza.io dodal, že celkovo bolo v Bielorusku zadržaných viac než 500 účastníkov protestov.



Bieloruské ministerstvo vnútra vo svojom vyhlásení potvrdilo, že na rozohnanie davu jeden z príslušníkov polície vystrelil do vzduchu zo vzduchovej pištole.



Došlo k tomu v situácii, keď polícia prikročila k zadržiavaniu niektorých účastníkov Pochodu víťazov, čomu sa ich asi stovka aktivistov pokúsila zabrániť. K zraneniam či obetiam pri tejto potýčke podľa ministerstva nedošlo.



Ministerstvo súčasne poprelo informácie, že polícia proti demonštrantom zasahovala zábleskovými granátmi. Podľa agentúry TASS polícia na rozhnanie davu v niektorých sektoroch použila slzotvorný plyn.



Podľa Interfaxu sa v nedeľu na úradmi nepovolenom pochode opäť zúčastnilo viac ako 150.000 ľudí.



Podľa spravodajského portálu TUT.by pochod nemal pevne stanovenú trasu a do centra Minska sa vydalo niekoľko kolón z rôznych častí mesta.



Jedna z nich dorazila aj do štvrti Drazdy, kde majú domy vysoko postavení vládni úradníci, aj tam došlo k potýčkam demonštrantov s políciou. V tejto štvrti sa nachádza aj jedna z rezidencii prezidenta Alexandra Lukašenka, ako aj šéfka ústrednej volebnej komisie Lidzija Jarmošynová.



Spravodajský portál TUT.by informoval, že v uliciach centra Minska boli v nedeľu opäť zátarasy, odstavená vojenská technika, pripravené boli aj vodné delá, ako aj autá na rozptýlenie davu. V uliciach hliadkovali policajti v uniformách i civile, so zakrytými tvárami. Stanice metra a obchodné centrá v strede mesta boli zavreté. V deň akcie, nazvanej Pochod víťazov, boli v meste problémy s pripojením na internet.



Protestné zhromaždenia sa v nedeľu konali aj v iných mestách Bieloruska.



Koordinačná rada bieloruskej opozície ešte v nedeľu odsúdila použitie sily proti demonštrantom a pranierovala aj predstaviteľov bezpečnostných síl, ktorí proti demonštrantom zasahujú anonymne - oblečení v uniforme, ale bez identifikačných znakov a so zakrytou tvárou alebo v civilnom oblečení.



Prezident Lukašenko sa v pondelok v ruskom čiernomorskom letovisku Soči stretne s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Pôjde o ich prvé osobné stretnutie od začiatku protestov v Bielorusku, ktoré tam vypukli po prezidentských voľbách z 9. augusta.



Napriek tomu, že Lukašenko počas predvolebnej kampane používal protiruskú rétoriku, po voľbách ho Putin podporil: zablahoželal mu k víťazstvu vo voľbách a sľúbil, že v prípade potreby pošle ako posilu ruských policajtov.



Podľa zdrojov agentúry Bloomberg Moskva vníma Lukašenka ako nespoľahlivého partnera, ale keďže nechce, aby v Bielorusku zvíťazili pouličné protesty, bude ho aj naďalej podporovať a presadzovať postupný presun moci.