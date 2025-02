Nominácie: Poznáme laureátov britských filmových cien BAFTA

Zoznam nominácií 2025:



NAJLEPŠÍ FILM:



Anora, Bob Dylan: Úplne neznámy, Brutalista, Emilia Pérez, Konkláve



NAJLEPŠÍ BRITSKÝ FILM:



Bird, Blitz, Gladiátor II, Hard Truths, Kneecap, Konkláve, Krv na perách, Lee: Fotografka v prvej línii, The Outrun, Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl



NAJLEPŠIA RÉŽIA:



Anora (Sean Baker), Brutalista (Brady Corbet), Duna: Časť druhá (Denis Villeneuve), Emilia Pérez (Jacques Audiard), Konkláve (Edward Berger), Substancia (Coralie Fargeatová)



NAJLEPŠÍ HEREC V HLAVNEJ ÚLOHE:



Adrien Brody (Brutalista), Colman Domingo (Sing Sing), Ralph Fiennes (Konkláve), Hugh Grant (Heretik), Timothée Chalamet (Bob Dylan: Úplne neznámy), Sebastian Stan (The Apprentice: Príbeh Trumpa)



NAJLEPŠIA HEREČKA V HLAVNEJ ÚLOHE:



Cynthia Erivová (Čarodejka), Karla Sofía Gascónová (Emilia Pérez), Marianne Jean-Baptistová (Hard Truths), Mikey Madisonová (Anora), Demi Moorová (Substancia), Saoirse Ronanová (The Outrun)



NAJLEPŠÍ HEREC VO VEDĽAJŠEJ ÚLOHE:



Yura Borisov (Anora), Kieran Culkin (Skutočná bolesť), Clarence Maclin (Sing Sing), Edward Norton (Bob Dylan: Úplne neznámy), Guy Pearce (Brutalista), Jeremy Strong (The Apprentice: Príbeh Trumpa)



NAJLEPŠIA HEREČKA VO VEDĽAJŠEJ ÚLOHE:



Selena Gomezová (Emilia Pérez), Ariana Grande (Čarodejka), Felicity Jonesová (Brutalista), Jamie Lee Curtisová (The Last Showgirl), Isabella Rosselliniová (Konkláve), Zoe Saldanová (Emilia Pérez)



NAJLEPŠÍ PÔVODNÝ SCENÁR:



Anora (Sean Baker), Brutalista (Brady Corbet, Mona Fastvoldová), Kneecap (Rich Peppiatt, Naoise Ó Cairealláin, Liam Óg Ó Hannaidh, JJ Ó Dochartaigh), Skutočná bolesť (Jesse Eisenberg), Substancia (Coralie Fargeatová)



NAJLEPŠÍ ADAPTOVANÝ SCENÁR:



Bob Dylan: Úplne neznámy (Jay Cocks, James Mangold), Emilia Pérez (Jacques Audiard),Konkláve (Peter Straughan), Nickel Boys (Joslyn Barnesová, RaMell Ross), Sing Sing (Clint Bentley, Greg Kwedar, John Whitfield, Clarence Maclin)



NAJLEPŠÍ ANIMOVANÝ FILM:



Mačacia odysea, Rozzum v divočine, V hlave 2, Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl



NAJLEPŠÍ DETSKÝ A RODINNÝ FILM:



Kensuke's Kingdom, Mačacia odysea, Rozzum v divočine, Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl



NAJLEPŠÍ DOKUMENTÁRNY FILM:



Daughters, Super/Man: The Christopher Reeve Story, Svedectvá z čiernej skrinky, Will & Harper, Žiadna iná krajina



NAJLEPŠÍ CUDZOJAZYČNÝ FILM:



Emilia Pérez, I'm Still Here, Kneecap, Semienko posvätného figovníka, Záblesky nádeje



NAJLEPŠIE OBSADENIE:



Anora (Sean Baker, Samantha Quanová), Bob Dylan: Úplne neznámy (Yesi Ramirezová), Kneecap (Carla Strongová), Konkláve (Nina Goldová, Martin Ware), The Apprentice: Príbeh Trumpa (Carmen Cubová, Stephanie Gorinová



NAJLEPŠIA VÝPRAVA:



Brutalista (Judy Beckerová, Patricia Cucciová)Čarodejka (Nathan Crowley, Lee Sandales), Duna: Časť druhá (Patrice Vermette, Shane Vieau), Konkláve (Suzie Daviesová, Cynthia Sleiterová), Nosferatu (Craig Lathrop)



NAJLEPŠIA KAMERA:



Brutalista (Lol Crawley), Duna: Časť druhá (Greig Fraser), Emilia Pérez (Paul Guilhaume), Konkláve (Stéphane Fontaine), Nosferatu (Jarin Blaschke)



NAJLEPŠÍ STRIH:



Anora (Sean Baker), Duna: Časť druhá (Joe Walker), Emilia Pérez (Juliette Welflingová), Kneecap (Julian Ulrichs, Chris Gill), Konkláve (Nick Emerson)



NAJLEPŠIA PÔVODNÁ HUDBA:



Brutalista (Daniel Blumberg), Emilia Pérez (Camille Dalmaisová, Clément Ducol), Konkláve (Volker Bertelmann), Nosferatu (Robin Carolan), Rozzum v divočine (Kris Bowers)



NAJLEPŠIE KOSTÝMY:



Blitz (Jacqueline Durranová), Bob Dylan: Úplne neznámy (Arianne Phillipsová), Čarodejka (Paul Tazewell), Konkláve (Lisy Christlová), Nosferatu (Linda Muirová)



NAJLEPŠÍ MEJKAP A ÚČESY:



Čarodejka (Frances Hannonová, Laura Blountová, Sarah Nuthová), Duna: Časť druhá (Love Larson, Eva von Bahrová), Emilia Pérez (Julia Flochová Carbonelová, Emmanuel Janvier, Jean-Christophe Spadaccini, Romain Marietti), Nosferatu (David White, Traci Loaderová, Suzanne Stokesová-Muntonová), Substancia (Pierre-Olivier Persin, Stéphanie Guillonová, Frédérique Arguellová, Marilyne Scarselliová)



NAJLEPŠIE VIZUÁLNE EFEKTY:



Better Man (Luke Millar, David Clayton, Keith Herft, Peter Stubbs), Čarodejka (Pablo Helman, Paul Corbould, Jonathan Fawkner, Anthony Smith), Duna: Časť druhá (Paul Lambert, Stephen James, Gerd Nefzer, Rhys Salcombe), Gladiátor II (Mark Bakowski, Neil Corbould, Nikki Pennyová, Pietro Ponti), Kráľovstvo planéty opíc (Erik Winquist, Rodney Burke, Paul Story, Stephen Unterfranz)



NAJLEPŠÍ ZVUK:



Blitz (John Casali, Paul Cotterell, James Harrison), Čarodejka (Robin Bayntonová, Simon Hayes, John Marquis, Andy Nelson, Nancy Nugentová Titleová), Duna: Časť druhá (Ron Bartlett, Doug Hemphill, Gareth John, Richard King), Gladiátor II (Stéphane Bucher, Matthew Collinge, Paul Massey, Danny Sheehan), Substancia (Valérie Deloofová, Victor Fleurant, Victor Praud, Stéphane Thiébaut, Emmanuelle Villardová)



NAJLEPŠÍ BRITSKÝ KRÁTKY FILM:



Marion, Milk,



Rock, Paper, Scissors,



Stomach Bug, The Flowers Stand Silently, Witnessing



NAJLEPŠÍ BRITSKÝ KRÁTKY ANIMOVANÝ FILM:



Adiós, Mog's Christmas, Wander to Wonder



NAJLEPŠÍ DEBUT BRITSKÉHO SCENÁRISTU, REŽISÉRA ALEBO PRODUCENTA:



Hromadenie (Luna Carmoonová - réžia, scenár), Kneecap (Rich Peppiatt - réžia, scenár), Opičí človek (Dev Patel - réžia), Santosh (Sandhya Suriová - réžia, scenár; James Bowsher, Balthazar de Ganay - produkcia), Sister Midnight (Karan Kandhari - réžia, scenár)



NAJLEPŠIA VYCHÁDZAJÚCA HVIEZDA:



Marisa Abelová, Jharrel Jerome, David Jonsson, Mikey Madisonová, Nabhaan Rizwan

Londýn 14. februára (TASR) - Držitelia tohtoročných filmových cien BAFTA budú známi v nedeľu 16. februára. Slávnostný galavečer 78. ročníka sa uskutoční v londýnskej Royal Festival Hall. Celkovo je nominovaných 42 filmov v 26 kategóriách, pričom najviac nominácií majú snímky Konkláve (12), Emilia Pérez (11) a Brutalista (9).Organizátori oznámili nominácie na Filmové ceny Britskej akadémie (British Academy Film Awards), ktoré každoročne udeľuje Britská akadémia filmového a televízneho umenia, 15. januára. Jedinou kategóriou, v ktorej hlasuje britská verejnosť, je Rising Star (Najlepšia vychádzajúca hviezda). Figurujú v nej Mikey Madisonová, Marisa Abelová či Nabhaan Rizwan.BAFTA je výročné ocenenie za najväčší britský a medzinárodný prínos k filmu. Slávnostný ceremoniál býval v kine Odeon na Leicester Square v Londýne, potom v rokoch 2007 až 2016 v Kráľovskej opere. V rokoch 2017 až 2022 sa podujatie konalo v Royal Albert Hall, v roku 2023 sa presunulo do Royal Festival Hall.Soška udeľovaná laureátom zobrazuje divadelnú masku, Dizajn navrhol americký sochár Mici Cunliff. Ceny BAFTA sú britskou obdobou hollywoodskych Oscarov, ich výsledky môžu rovnako ako Zlaté glóbusy naznačiť, kto získa najprestížnejšie ceny amerických filmových akademikov.