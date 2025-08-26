Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
V nemeckej armáde stúpol počet prípadov pravicového extrémizmu

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Autor TASR
Berlín 26. augusta (TASR) - Nemecká armáda (Bundeswehr) vlani prepustila 90 vojakov v dôsledku ich pravicovo extrémistického správania, uviedlo v utorok ministerstvo obrany. Proti ďalším šiestim vojakom prijala opatrenia, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.

Bundeswehr vlani potvrdil 280 extrémistických incidentov, v predchádzajúcom roku ich bolo 205 a armádu muselo opustiť 72 vojakov, uviedlo ministerstvo.

Medzi rôzne priestupky krajne pravicového charakteru patrilo napríklad používanie nacistického pozdravu, spievanie rasistických sloganov alebo antisemitické a nacionalistické výroky, dodal rezort obrany.

V porovnaní s celkovým počtom zamestnancov Bundeswehru ide podľa rezortu len o veľmi malý počet prípadov. Napriek tomu by sa žiadny prípad extrémizmu nemal tolerovať.

DPA pripomína, že nemecká armáda má v súčasnosti viac ako 260.000 zamestnancov vrátane vojakov a civilného personálu.
.

