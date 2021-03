V nemeckom Kasseli protestovalo 20.000 ľudí

Kassel 20. marca (TASR) - Vodné delo aj paprikový sprej použila polícia v sobotu proti demonštrantom v stredonemeckom meste Kassel. Na nepovolenom proteste proti epidemiologickým reštrikciám sa tam zišlo vyše 20.000 ľudí z celého Nemecka, uvádza agentúra Reuters.



Na akcii zakrátko došlo k potýčkam demonštrantov s políciou. Niektorí z demonštrantov hádzali na policajtov fľaše. Polícia zasiahla paprikovým sprejom či obuškami a neskôr aj vodným delom.



Mnohí z účastníkov protestu v centre mesta Kassel boli stúpencami hnutia Querdenken, ktoré tvoria popierači covidu, pravicoví aktivisti a antivaxeri. Polícia uviedla, že demonštranti neuposlúchli pokyny, ktorými chcela zaistiť bezpečnosť ľudí, pričom mnohí nemali rúška a nedodržiavali ani vzájomné rozstupy.



Protestujúci niesli transparenty s nápismi ako napríklad "Nijaké povinné očkovanie" či "Demokracia nebude tolerovať cenzúru". Na mieste sa stretli aj s protidemonštrantmi v rúškach, uvádza Reuters.



Demonštranti proti reštrikciám v Kasseli ignorovali súdom povolený limit - maximálne 6000 účastníkov protestu - a väčšina z nich nemala rúška, informuje agentúra DPA. Súd povolil konanie protestu len mimo centra mesta, čo demonštranti taktiež ignorovali.



K potýčkam podľa polície došlo, keď sa demonštranti pokúsili prelomiť policajné zátarasy. Na mieste obťažovali aj novinárov či policajtov a do potýčok sa dostali tiež s protidemonštrantmi, uvádza ďalej DPA.



Polícia na proteste zadržala viacero osôb, presné číslo však neuviedla. Agentúra AFP uviedla, že protest v Kasseli bol od začiatku tohto roka jedným z najväčších svojho druhu v Nemecku.



Na protest veľkého rozsahu sa pripravovala aj polícia v centre Berlína. Na akcii sa by podľa jej odhadov malo zúčastniť aj množstvo stúpencov krajnej pravice. Polícia však tamojší protest popoludní rozpustila, pričom uviedla, že účastníci porušili pravidlá týkajúce sa nosenia rúšok a zachovávania vzájomných odstupov.



Účasť na proteste, konajúcom sa neďaleko Brandenburskej brány, bola zároveň oveľa nižšia než sa očakávalo. Na akcii sa zišli len stovky ľudí, uvádza DPA. Podľa spravodajcu tejto agentúry na mieste došlo aj k násilnostiam, keď protestujúci hádzali fľaše na protidemonštrantov - stúpencov ľavice.



Celkovo sa však na viacerých miestach Berlína zišlo podľa odhadov tamojších úradov približne len 650 ľudí, z ktorých zhruba polovica boli ľavicovo orientovaní demonštranti. Zrušená pritom bola demonštrácia proti epidemiologickým reštrikciám plánovaná na námestí Alexanderplatz.



Demonštrácie proti epidemiologickým opatreniam sa v sobotu konali aj v mnohých ďalších krajinách, vrátane Srbska, Chorvátska, Rumunska, Švédska, Holandska, Švajčiarska čo Británie. Na viacerých z nich sa zúčastnili stúpenci krajnej pravice a na niektorých došlo k násilnostiam. Na veľkej demonštrácii v centre Londýna zadržala polícia do večera prinajmenšom 33 ľudí, väčšinu z nich pre porušenie platných reštrikcií.