V nemeckom meste sa objavilo nové ohnisko koronavírusu

Berlín 31. mája (TASR) - Nemecké úrady umiestnili v nedeľu v stredonemeckom meste Göttingen do karantény okolo 160 ľudí po tom, ako na koronavírus pozitívne otestovali 35 osôb, ktoré sa predtým zúčastnili na niekoľkých veľkých súkromných podujatiach. Informovala o tom agentúra DPA.



Všetky väčšie podujatia sú v Nemecku aj naďalej zakázané v dôsledku spolkových opatrení s cieľom spomaliť šírenie nového druhu koronavírusu.



Jeden infikovaný je vo vážnom stave. Mestské úrady uviedli, že otestujú všetkých tých, ktorí prišli do kontaktu s nakazenými bez ohľadu na to, či prejavujú symptómy alebo nie.



Nemecká kancelárka Angela Merkelová v sobotu vyhlásila, že jej krajina "skladá" zatiaľ skúšky z koronavírusu celkom dobre, ale aj tak ešte čaká Nemecko kus ťažkej práce, kým sa s pandémiou choroby COVID-19 úplne poráta.



Hoci Nemecko eviduje pomerne veľké množstvo prípadov infekcie, počet úmrtí zostáva nízky.