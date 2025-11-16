< sekcia Zahraničie
V nemeckom parlamente si pripomenuli obete vojny
Predsedníčka Spolkového snemu Klöcknerová pred slávnosťou povedala, že podujatie musí znamenať viac ako len spomienku.
Autor TASR
Berlín 16. novembra (TASR) - Nemecký parlament si v nedeľu pripomenul obete vojny, pričom na budove Ríšskeho snemu (Reichstag) v Berlíne boli vlajky spustené na pol žrde. TASR o tom informuje podľa správy tlačovej agentúry DPA.
Národný deň smútku alebo Volkstrauertag, bol pripomenutý prejavom talianskeho prezidenta Sergia Mattarellu v Spolkovom sneme (Bundestag), dolnej komore nemeckého parlamentu. Mattarella je na dvojdňovej návšteve Nemecka, kde ho v sobotu prijal nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier.
Predsedníčka Spolkového snemu Julia Klöcknerová pred slávnosťou povedala, že podujatie musí znamenať viac ako len spomienku. Deň smútku nazvala „hlasným varovaním v čase rastúceho historického odstupu od hrôz dvoch svetových vojen a súčasnej reality vojny v Európe“. Po Mattarellovom prejave prednesol Steinmeier tradičnú spomienkovú reč, ktorú od roku 1952 prednáša úradujúci nemecký prezident.
Text pripomína obete násilia a vojen po celom svete vrátane tých, ktorí zahynuli v dvoch svetových vojnách, a ľudí stíhaných nacistickým Nemeckom pre svoju národnosť, etnickú príslušnosť alebo zdravotné postihnutie.
V tomto roku sa v Steinmeierovom prejave po prvýkrát výslovne spomínajú aj osoby prenasledované pre svoje pohlavie alebo sexuálnu identitu, ako aj policajti zabití pri výkone služby.
Pri slávnostnom kladení vencov na ministerstve obrany v Berlíne povedal náčelník nemeckej armády (Bundeswehr), že deň smútku je pripomienkou toho, že „vojne a násiliu treba zabrániť všetkými prostriedkami“.
Generálny inšpektor Carsten Breuer si tiež pripomenul vojakov Bundeswehru, ktorí prišli o život pri výkone služby. Deň smútku nám pripomína, aby sme „nikdy nezabudli, že služba našej krajine môže stáť životy“, dodal Breuer.
Národný deň smútku alebo Volkstrauertag, bol pripomenutý prejavom talianskeho prezidenta Sergia Mattarellu v Spolkovom sneme (Bundestag), dolnej komore nemeckého parlamentu. Mattarella je na dvojdňovej návšteve Nemecka, kde ho v sobotu prijal nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier.
Predsedníčka Spolkového snemu Julia Klöcknerová pred slávnosťou povedala, že podujatie musí znamenať viac ako len spomienku. Deň smútku nazvala „hlasným varovaním v čase rastúceho historického odstupu od hrôz dvoch svetových vojen a súčasnej reality vojny v Európe“. Po Mattarellovom prejave prednesol Steinmeier tradičnú spomienkovú reč, ktorú od roku 1952 prednáša úradujúci nemecký prezident.
Text pripomína obete násilia a vojen po celom svete vrátane tých, ktorí zahynuli v dvoch svetových vojnách, a ľudí stíhaných nacistickým Nemeckom pre svoju národnosť, etnickú príslušnosť alebo zdravotné postihnutie.
V tomto roku sa v Steinmeierovom prejave po prvýkrát výslovne spomínajú aj osoby prenasledované pre svoje pohlavie alebo sexuálnu identitu, ako aj policajti zabití pri výkone služby.
Pri slávnostnom kladení vencov na ministerstve obrany v Berlíne povedal náčelník nemeckej armády (Bundeswehr), že deň smútku je pripomienkou toho, že „vojne a násiliu treba zabrániť všetkými prostriedkami“.
Generálny inšpektor Carsten Breuer si tiež pripomenul vojakov Bundeswehru, ktorí prišli o život pri výkone služby. Deň smútku nám pripomína, aby sme „nikdy nezabudli, že služba našej krajine môže stáť životy“, dodal Breuer.