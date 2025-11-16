Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 16. november 2025Meniny má Agnesa
< sekcia Zahraničie

V nemeckom parlamente si pripomenuli obete vojny

.
Nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier prednesie prejav v nemeckom parlamente, Bundestagu, pri príležitosti Dňa pamiatky v Berlíne, Nemecko, v nedeľu 16. novembra 2025. Foto: TASR/AP

Predsedníčka Spolkového snemu Klöcknerová pred slávnosťou povedala, že podujatie musí znamenať viac ako len spomienku.

Autor TASR
Berlín 16. novembra (TASR) - Nemecký parlament si v nedeľu pripomenul obete vojny, pričom na budove Ríšskeho snemu (Reichstag) v Berlíne boli vlajky spustené na pol žrde. TASR o tom informuje podľa správy tlačovej agentúry DPA.

Národný deň smútku alebo Volkstrauertag, bol pripomenutý prejavom talianskeho prezidenta Sergia Mattarellu v Spolkovom sneme (Bundestag), dolnej komore nemeckého parlamentu. Mattarella je na dvojdňovej návšteve Nemecka, kde ho v sobotu prijal nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier.

Predsedníčka Spolkového snemu Julia Klöcknerová pred slávnosťou povedala, že podujatie musí znamenať viac ako len spomienku. Deň smútku nazvala „hlasným varovaním v čase rastúceho historického odstupu od hrôz dvoch svetových vojen a súčasnej reality vojny v Európe“. Po Mattarellovom prejave prednesol Steinmeier tradičnú spomienkovú reč, ktorú od roku 1952 prednáša úradujúci nemecký prezident.

Text pripomína obete násilia a vojen po celom svete vrátane tých, ktorí zahynuli v dvoch svetových vojnách, a ľudí stíhaných nacistickým Nemeckom pre svoju národnosť, etnickú príslušnosť alebo zdravotné postihnutie.

V tomto roku sa v Steinmeierovom prejave po prvýkrát výslovne spomínajú aj osoby prenasledované pre svoje pohlavie alebo sexuálnu identitu, ako aj policajti zabití pri výkone služby.

Pri slávnostnom kladení vencov na ministerstve obrany v Berlíne povedal náčelník nemeckej armády (Bundeswehr), že deň smútku je pripomienkou toho, že „vojne a násiliu treba zabrániť všetkými prostriedkami“.

Generálny inšpektor Carsten Breuer si tiež pripomenul vojakov Bundeswehru, ktorí prišli o život pri výkone služby. Deň smútku nám pripomína, aby sme „nikdy nezabudli, že služba našej krajine môže stáť životy“, dodal Breuer.
.

Neprehliadnite

REPORTÁŽ: Parížska megamucholapka na turistov I.

ČARNOGURSKÝ: Z väznice som sa vracal sám električkou, nikto ma nečakal

Fico podáva návrh na odvolanie vicepremiéra P. Kmeca

CELÉ ZNENIE: Vyjadrenie Miroslava Lajčáka