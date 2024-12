V Nemecku a Francúzsku sa uskutočnil záťah proti pašerákom migrantov

Düsseldorf 4. decembra (TASR) — V Nemecku a Francúzsku sa v stredu ráno uskutočnila rozsiahla koordinovaná policajná operácia proti pašerákom ľudí, ktorí na nekvalitných nafukovacích člnoch pašovali migrantov z Blízkeho východu a východnej Afriky z Francúzska cez Lamanšský prieliv do Veľkej Británie. Uviedla to hovorkyňa nemeckej Spolkovej polície, informuje TASR s odvolaním sa na agentúru DPA a denník Bild.



V Nemecku sa razie uskutočnili v spolkových krajinách Severné Porýnie-Vestfálsko a Bádensko-Württembersko. Príslušníci elitnej policajnej protiteroristickej jednotky GSG9 vtrhli v Essene, Gelsenkirchene, Grevenbroichu, Bochume a ďalších mestách do bytových domov, skladov a ubytovne pre azylantov.



V Nemecku sa na zásahu podieľalo viac než 500 policajtov, ako aj vyše 20 vyšetrovateľov z Francúzska, Británie a Europolu, ktorí mali pripravených viac ako desať európskych zatykačov.



Dlho pripravovaná akcia, ktorú vedie Francúzsko, je zameraná proti pašeráckej sieti tvorenej irackými Kurdmi.



V roku 2023 bolo v Nemecku zaznamenaných 7924 prípadov pašovania ľudí, čo predstavuje nárast o viac ako 60 percent v porovnaní s rokom 2022 a najvyšší počet od vrcholu utečeneckej krízy v roku 2016. Z vyše 4400 podozrivých pašerákov bolo 90 percent cudzincov.



Británia už dlhší čas čelí masívnemu náporu migrantov, ktorí prichádzajú zo severného Francúzska. Pašeráci ich natlačia na chatrné člny, ktoré sa neraz potopia. Podľa policajných údajov, na ktoré sa odvolali noviny Le Parisien, tento rok sa v Lamanšskom prielive utopilo 72 migrantov.