V Nemecku a Španielsku zadržali ľudí podozrivých zo špionáže pre Rusko
Autor TASR
Berlín/Madrid 24. marca (TASR) - Nemecká prokuratúra v utorok oznámila, že na jej podnet v Nemecku a Španielsku zadržali dvoch ľudí podozrivých zo špionáže pre ruské spravodajské služby. TASR o tom informuje podľa správ agentúr Reuters, AFP a DPA.
Ukrajinca Sergeja N. zatkli v španielskom meste Elda a Rumunku Allu S. v spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko. Údajne zhromažďovali informácie o osobe, ktorá na Ukrajinu dodávala drony a s nimi súvisiace komponenty.
„Od decembra 2025 Sergej N. špehoval osobu v Nemecku v mene ruskej spravodajskej služby. Táto osoba dodávala drony a súvisiace komponenty na Ukrajinu,“ vyhlásila nemecká prokuratúra.
„Podozrivý zhromažďoval informácie online a natáčal pracovisko obete. Keď sa Sergej N. presťahoval do Španielska, najneskôr v marci 2026 Alla S. prevzala jeho úlohu,“ doplnila.
