V Nemecku a Švajčiarsku zadržali Ukrajincov pre plánovanie sabotáží

Frankfurt 14. mája (TASR) - V Nemecku a vo Švajčiarsku zadržali troch Ukrajincov podozrivých z plánovania sabotáže v mene Ruska, ktorej cieľom bola nákladná železničná doprava. V stredu to oznámili nemeckí prokurátori, TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.



Podozriví údajne povedali niekoľkým osobám, ktoré zrejme poverilo Rusko, že sú pripravení vykonať sabotáže, uviedli spolkoví prokurátori. Zadržané osoby podľa prokuratúry plánovali „poslať z Nemecka balíky obsahujúce výbušné alebo zápalné zariadenia adresátom na Ukrajine, ktoré by sa počas prepravy vznietili“.



Jeden z podozrivých poslal už koncom marca z Kolína nad Rýnom dva testovacie balíky, ktoré podľa prokuratúry obsahovali okrem iného aj sledovacie GPS zariadenia. Prvého muža v Nemecku zadržali 9. mája a deň na to aj druhého, nachádzajú sa vo vyšetrovacej väzbe. Tretieho podozrivého zadržali úrady vo Švajčiarsku v utorok a po vydaní do Nemecka bude predvedený pred vyšetrujúceho sudcu, píše sa vo vyhlásení.



Nemecké spravodajské služby sa domnievajú, že ruskí aktéri si najímajú ľudí na špionážne a sabotážne operácie v celej krajine, píše DPA. Nasadenie profesionálnych špiónov je však čoraz náročnejšie v dôsledku sankcií namierených proti Moskve a zvýšenej ostražitosti po začatí vojny na Ukrajine vo februári 2022.