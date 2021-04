Nemcov budú proti COVID-19 očkovať aj praktickí lekári v ambulanciách

Berlín 6. apríla (TASR) - Nemecké úrady chcú zrýchliť očkovaciu kampaň v spolkovej republike zapojením 35.000 všeobecných lekárov, ktorí budú môcť od tohto týždňa podávať vakcíny proti ochoreniu COVID-19, informovala v utorok agentúra DPA.



Ambulancie všeobecných lekárov majú počas prvého týždňa dostať celkom 940.000 dávok, čo predstavuje približne 26 dávok vakcíny na jednu ambulanciu. Niektorí z týchto lekárov začínajú očkovať už od utorka; ďalší však musia počkať na dodávku vakcín.



Počet dávok očkovacej látky dodaných ambulanciám by sa na konci apríla mohol zvýšiť až na tri milióny, píše na svojej webovej stránke televízna stanica ZDF s odvolaním sa na nemeckého ministra zdravotníctva Jensa Spahna. Lekári by si mali vakcíny objednávať prostredníctvom lekární.



Združenie súkromných poskytovateľov zdravotného poistenia (PKV) nemeckú vládu žiadalo, aby zrýchlila očkovanie vo firmách, píše DPA.



Začať očkovať v ambulanciách všeobecných lekárov je podľa PKV "správnym krokom", nestačí to však na zabezpečenie protikoronavírusovej ochrany čo najväčšiemu počtu ľudí.



Politici musia podľa združenia už teraz pripraviť ďalšie kroky a umožniť očkovanie vo firmách i v ambulanciách ďalších lekárov a zubárov.