V Nemecku budú povinné testy pri návrate z rizikových oblastí

Berlín 6. augusta (TASR) - Každý, kto sa vráti do Nemecka z oblasti považovanej z hľadiska šírenia nového druhu koronavírusu za rizikovú, sa musí dať od soboty bezplatne testovať. Oznámil to vo štvrtok spolkový minister zdravotníctva Jens Spahn, uviedol na svojej webovej stránke týždenník Der Spiegel.



Miesta na testovanie budú zriadené v prvom rade na letiskách; takáto možnosť však bude k dispozícii aj v prípade návratu vlakom alebo autom. Už teraz existuje možnosť absolvovať bezplatný test do 72 hodín po príchode do Nemecka.



Spahn obhajoval rozhodnutie o bezplatných testoch — tak v prípade povinného testovania, ako aj pri návrate z nerizikových oblastí. "Nemôžeme z otázky testovania urobiť sociálnu otázku," konštatoval.



Minister uznal, že povinné testovanie je zásahom do slobody jednotlivca, tento zásah je však podľa neho "primeraný". Ak niekto testovanie odmietne, môže dostať pokutu až do výšky 25.000 eur.



Zoznam rizikových oblastí sa nachádza na internetovej stránke Inštitútu Roberta Kocha (RKI). Z krajín Európskej únie sa na ňom v súčasnosti nachádzajú Luxembursko a tri španielske regióny - Aragónsko, Katalánsko a Navarra.



Hlavným kritériom zaradenia štátu alebo regiónu na tento zoznam je to, ak tam za posledných sedem dní zaznamenajú viac než 50 novoinfikovaných na 100.000 obyvateľov.



Vzhľadom na výrazne rastúci počet infekcií v Nemecku vyzval Spahn občanov, aby dodržiavali hygienické predpisy. "Zostaňme ostražití," povedal.



V posledných dňoch podľa ministra pribúdajú menšie ohniská, napríklad pri rodinných oslavách alebo vo firmách.



"Pandémia sa ešte neskončila," varoval Spahn, ktorý presadzuje povinné testy aj pre ľudí prichádzajúcich do Európskej únie z tretích krajín. Na tomto opatrení sa však musí dohodnúť celá EÚ.