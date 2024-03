V Nemecku do armády vlani vstúpilo 18.802 regrútov

Berlín 31. marca (TASR) - Do nemeckej armády vlani dobrovoľne vstúpilo 18.802 brancov, pričom 1996 z nich malo v čase nástupu iba 17 rokov. Vyplýva to z údajov zverejnených nemeckým ministerstvom obrany. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.



Podiel regrútov mladších ako 18 rokov stúpol vlani na 10,6 percenta v porovnaní s 9,4 percentami v roku 2022. Podľa DPA to je v protiklade s koaličnou dohodou súčasnej vlády z roku 2021, ktorý vyzývala, aby sa vojenskej služby mohli zúčastniť len tí, ktorí dovŕšili plnoletosť, a síce 18 rokov v Nemecku.



Ministerstvo obrany v tejto súvislosti spresnilo, že 17-roční branci mohli vstúpiť iba v prípade, že sa im podarilo úspešne absolvovať "komplexný postup testovania fyzickej a psychologickej spôsobilosti".



Pre neplnoletých, ktorí sa zúčastňujú armádneho výcviku, sú zavedené rozsiahle ochranné prostriedky. Podľa ministerstva to znamená: žiadna strážna služba alebo nasadenie v zahraničí a používanie zbraní len na výcvikové účely.



V roku 2023 vstúpilo do nemeckých ozbrojených síl 15.935 mužov a 2867 žien - spolu 18.802. Rok predtým celkový počet nových regrútov dosiahol o niečo menej - 18.775.