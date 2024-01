V Nemecku hrozí 17.000 dievčatám zmrzačenie pohlavných orgánov

Hamburg 31. januára (TASR) - V Nemecku momentálne žije viac ako 100.000 žien a dievčat, ktorým zmrzačili pohlavné orgány, zatiaľ čo ďalším vyše 17.000 hrozí, že sa stanú obeťami takýchto praktík. Vyplýva to z odhadov tamojšej neziskovej organizácie Terre des Femmes zameriavajúcej sa na ochranu práv žien, píše TASR podľa agentúry DPA.



Terre des Femmes zároveň v stredu upozornila na skutočnosť, že v Európe celkovo čoraz viac dochádza k mrzačeniu ženských pohlavných orgánov, pričom sčasti za to môže migrácia.



"Chceme preto spolupracovať s partnerskými organizáciami na zvyšovaní povedomia o mrzačení ženských pohlavných orgánov," uviedla v tejto súvislosti a s ohľadom na situáciu v Nemecku Edell Otieno-Okothová, expertka z nemeckej pobočky organizácie Plan International zameranej na ochranu práv detí.



Podľa jej slov existujú v Nemecku desiatky poradenských služieb, ktoré v tejto súvislosti ponúkajú pomoc obetiam a ich príbuzným. Za rovnako dôležité však označila aj zvyšovanie povedomia medzi zdravotníkmi, pediatrami či sociálnymi pracovníkmi, aby vedeli, aké sú riziká a ako obetiam takýchto praktík poskytnúť pomoc.



"Mrzačenie ženských pohlavných orgánov musí byť zahrnuté do učebných osnov všetkých zdravotníckych aj sociálnych pracovníkov," dodala Otieno-Okothová. DPA pripomína, že organizácia Plan International vedie už 20 rokov kampaň proti mrzačeniu ženských pohlavných orgánov vo viacerých afrických krajinách vrátane Egypta, Etiópie, Burkiny Faso, Guiney, Guiney-Bissau, Mali či Sierry Leone.