V Nemecku hrozia silné dažde a búrky aj počas víkendu

Berlín 23. júla (TASR) - V záplavami postihnutých oblastiach na západe Nemecka hrozia počas nadchádzajúceho víkendu opäť silné dažde a búrky. Nemecká meteorologická služba (DWD) v piatok uviedla, že v sobotu popoludní a večer je v spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko potrebné ojedinele počítať s nebezpečenstvom výdatných zrážok, informovala agentúra DPA.



Zatiaľ nedá predpovedať, v ktorých regiónoch môžu obyvatelia očakávať extrémy počasia. "Presná lokalizácia ohnísk (búrok) bude možná - ak vôbec - len veľmi krátko pred ich vznikom," uvádza DWD.



Meteorológovia očakávajú cez víkend búrky a prudké dažde i na juhozápade Porýnia-Falcka a v Sársku - spadnúť môže do 15 litrov zrážok na meter štvorcový. Výdatné dažde by mohli zasiahnuť i Bavorsko.



Minulotýždňové povodne si v Nemecku vyžiadali najmenej 175 obetí na životoch. Záchranárske práce a odstraňovanie škôd sú i týždeň po ničivých záplavách v plnom prúde; v niektorých oblastiach stále nie je elektrina či pitná voda. Problémom je i odčerpávanie vody z pivníc a garáží znečistenej vykurovacím olejom.



Nemecká železničná spoločnosť Deutsche Bahn (DB) odhaduje škody na tratiach, staniciach a vlakoch v Severnom Porýní-Vestfálsku a Porýní-Falcku na približne 1,3 miliardy eur. Poškodených bolo 600 kilometrov koľajníc, ako aj 50 mostov a desiatky železničných staníc a zastávok. DB dúfa, že najväčšie škody sa podarí odstrániť do konca roka; v niektorých regiónoch - najmä v Porýní-Falcku - to však môže trvať i dlhšie.



Na znak solidarity a na uctenie si pamiatky obetí prírodnej katastrofy sa v piatok o 18.00 h v celom Nemecku rozozvučia kostolné zvony. Hnutie Fridays for Future ohlásilo v piatok v Hamburgu konanie demonštrácie s účasťou okolo 500 ľudí, ktorej cieľom je uctiť si obete povodní a zároveň vyzvať na rozhodnejší boj voči klimatickej kríze. Súčasťou zhromaždenia má byť i zbierka pre pozostalých obetí.