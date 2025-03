V Nemecku i Francúzsku si pripomenuli pamiatku 150 obetí pádu lietadla

Essen/Paríž 24. marca (TASR) - Príbuzní a priatelia si v pondelok na viacerých miestach v Nemecku a vo Francúzsku pripomenuli pamiatku 150 obetí, ktoré pred desiatimi rokmi zahynuli pri havárii lietadla Airbus A320 spoločnosti Germanwings vo francúzskych Alpách.



Ako pripomenula agentúra DPA, toto lietadlo 24. apríla 2015 počas letu z Barcelony do Düsseldorfu havarovalo vo Francúzskych Alpách. Vyšetrovatelia sú presvedčení o tom, že druhý pilot, ktorý trpel duševnou chorobou, lietadlo do horského masívu nasmeroval úmyselne.



Medzi cestujúcimi bola aj skupina študentov školy z nemeckého mesta Haltern am See v západnom Porúrí, ktorí sa vracali z exkurzie v Španielsku. Žiaci i učitelia miestnej strednej školy sa v pondelok zišli, aby si položením bielych ruží k pamätníku uctili pamiatku 16 študentov a dvoch učiteľov. O 10:41 h SEČ - presne v čase nárazu lietadla spred desiatich rokov - sa v Halterne rozzvučali zvony miestnych chrámov.



Mnoho pozostalých odcestovalo aj do Francúzska, aby si pamiatku svojich blízkych uctili v horskej obci Le Vernet. Každý rok ich tam pozýva spoločnosť Lufthansa, ktorá bola vlastníkom Germanwings, doplnila DPA.



Podľa spravodajského webu Le Dauphiné do tejto obce v departemente Alpes-de-Haute-Provence pricestovalo 360 členov rodín obetí. Boli medzi nimi Nemci, Španieli, ale aj jeden Čiľan, Japonec i Kazach.



Po spomienkovom akte na miestnom cintoríne a v obci pozostalí mohli navštíviť priesmyk Mariaud, ktorý je najbližšie k miestu havárii a kde teraz stojí socha na počesť obetí.



Pietne spomienky sú naplánované aj na letiskách v Düsseldorfe a Barcelone.



Medzi obeťami tragédie boli aj dve bábätká, dvojica uznávaných nemeckých operných spevákov a člen argentínskej rockovej skupiny, tri generácie jednej rodiny, matka a syn na dovolenke, nedávno zosobášený pár, ľudia na služobných cestách a ďalší, ktorí sa vracali z Barcelony domov, napísal web France24.