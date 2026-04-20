V Nemecku kriminalita klesla, stúpol počet činov spáchaných deťmi
Počet detí zapojených do násilných trestných činov sa zvýšil o 3,3 percenta – na približne 14.200 podozrivých.
Autor TASR
Berlín 20. apríla (TASR) - Počet trestných činov zaznamenaných v Nemecku v roku 2025 klesol, vyplýva z výročnej štatistiky tamojšej polície zverejnenej v pondelok. Výrazne však vzrástol počet hlásení o násilnej trestnej činnosti vrátane znásilnenia a sexuálneho napadnutia, ako aj počet trestných činov spáchaných deťmi, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.
Bez započítania porušení imigračných zákonov klesla kriminalita vlani v porovnaní s rokom 2024 o 4,4 percenta. V apríli toho istého roka Nemecko čiastočne legalizovalo pestovanie a držbu marihuany, čo k tomuto poklesu prispelo.
Polícia zaznamenala v roku 2025 celkovo približne 5,5 milióna trestných činov, čo je o 5,6 percenta menej než v roku 2024, a to vrátane porušení imigračných zákonov. Počet detí zapojených do násilných trestných činov sa zvýšil o 3,3 percenta – na približne 14.200 podozrivých. Nárast bol však podľa polície menej výrazný ako v predchádzajúcom roku (o 11,3 percenta).
Priestupky súvisiace s imigračnými predpismi klesli v porovnaní s rokom 2024 o viac než 28 percent, a to čiastočne v dôsledku sprísnenia hraničných kontrol, ktoré zaviedla konzervatívna administratíva kancelára Friedricha Merza po svojom nástupe do úradu v máji 2025, píše DPA.
K poklesu prispelo aj zosadenie dlhoročného sýrskeho prezidenta Bašára Asada koncom roka 2024, keďže následne sa do Nemecka pokúšalo dostať menej Sýrčanov.
Naopak, trestné činy súvisiace s podvodmi so štátnymi dávkami sa zvýšili o 11,5 percenta, zatiaľ čo prípady vrážd, zabitia z nedbanlivosti a úmyselného zabitia vzrástli o 6,5 percenta, aj keď polícia poznamenala, že to bolo v rámci bežne pozorovaných výkyvov.
Počet prípadov znásilnenia, sexuálneho napadnutia a sexuálnych trestných činov obzvlášť závažnej povahy či s následkom smrti sa zvýšil o 8,5 percenta, uvádza sa vo vyhlásení polície.
Pokles o 7,1 percenta v Nemecku zaznamenali v prípadoch lúpeží, vydierania a útokov na motoristov, kým trestné činy súvisiace s drogami klesli o 27,7 percenta.
