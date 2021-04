V Nemecku ľudia protestovali za sprísnenie protiepidemických opatrení

Berlín 11. apríla (TASR) - Stovky ľudí v sobotu protestovali v Nemecku za sprísnenie protiepidemických opatrení v rámci hnutia Zero Covid (Nula Covidu). Informovala o tom agentúra DPA.



Demonštrujúci požadovali, okrem iného, aj vyhlásenie trojtýždňového plateného voľna. Kancelárie a iné pracoviská sú podľa nich ohniskami nákazy koronavírusom SARS-CoV-2. Túžba po zisku by nemala mať prednosť pred verejným zdravím, uviedli organizátori.



"Nie je možné, že súkromný život je úplne oklieštený, zatiaľ čo stále nie je prikázaná práca z domu," píše sa v letáku hnutia.



Spoluorganizátorka Sonja Raddeová uviedla pre verejnoprávnu stanicu RBB, že hnutie žiada obmedzený, avšak dôsledný lockdown s cieľom zamedziť šíreniu nákazy, čo v konečnom dôsledku povedie k skoršiemu uvoľneniu opatrení.



V meste Potsdam protestovali desiatky ľudí za viac bezpečnostných opatrení v školách a škôlkach, pričom žiadali aj prerušenie prezenčnej výučby.



V Hamburgu demonštranti proti epidemiologickým opatreniam sadli do aut a vytvorili kolónu, ktorú následne ohadzovalo vajíčkami a rajčinami približne 300 ľudí na bicykloch, protestujúcich za sprísnenie opatrení, opisuje DPA.



V sobotu proti obmedzeniam v súvislosti s pandémiou koronavírusu protestovali ľudia aj v Dánsku, Nórsku, Fínsku a Rakúsku.