V Nemecku na proteste proti reštrikciám došlo k potýčkam

Kassel 20. marca (TASR) - V stredonemeckom meste Kassel došlo k potýčkam medzi políciou a demonštrantami, ktorí protestovali proti epidemiologickým reštrikciám. Podobné protesty sa popoludní očakávajú aj v Berlíne a ďalších nemeckých mestách, informovala agentúra DPA.



Policajti v Kasseli zasiahli paprikovým sprejom a obuškami voči účastníkom nepovoleného protestu, ktorí neuposlúchli jej pokyny a prelomili policajné bariéry.



V centre mesta sa zhromaždilo niekoľko tisíc odporcov reštrikcií, z ktorých mnohí nemali rúška a nedodržiavali fyzické odstupy, pričom sa dostali do potýčok aj so skupinami protidemonštrantov.



Polícia zadržala niekoľko osôb. Uviedla pritom, že v súvislosti s demonštráciou zaznamenala aj útoky na pracovníkov záchranných služieb.



Mnohí z účastníkov protestu v Kasseli boli stúpencami hnutia Querdenken, ktoré tvoria popierači covidu, pravicoví aktivisti a antivaxeri.



Podľa agentúry AFP išlo o jeden z najväčších protestov tohto druhu v Nemecku od začiatku tohto roka.



Na protest podobného rozsahu sa pripravovala aj polícia v centre Berlína, na ktorom sa by podľa jej informácií malo zúčastniť aj množstvo stúpencov krajnej pravice.



V skorých popoludňajších hodinách sa však v blízkosti miesta konania avizovaného protestu - v blízkosti Brandenburskej brány - zhromaždilo len niekoľko desiatok ľudí. Stúpencov pravice bolo pritom v uliciach menej než ľavicových protidemonštrantov.



Situácia v berlínskych uliciach je zatiaľ relatívne pokojná. Bolo hlásených len niekoľko pokusov o útok na fotografov médií. Polícia uviedla, že je pripravená nasadiť až 1800 svojich príslušníkov, v závislosti od vývoja situácie a početnosti protestov.