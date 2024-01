V Nemecku neutíchajú protesty proti AfD a pravicovému extrémizmu

Berlín 18. januára (TASR) - Niekoľko tisíc ľudí vyšlo v stredu večer do ulíc Berlína a západonemeckého mesta Freiburg, aby protestovali proti pravicovému extrémizmu.



Podľa agentúry DPA organizátori demonštrácie vo Freiburgu hlásili 10.000 účastníkov. Policajný hovorca ich počet odhadol 6000 až 7000. V Berlíne vyšlo do ulíc asi 3500 ľudí.



DPA dodala, že protesty proti krajne pravicovej strane Alternatíva pre Nemecko (AfD) naberajú na sile. Vyvolali ich odhalenia nezávislého neziskového investigatívneho webu Correctiv o tajnom stretnutí, na ktorom sa údajne diskutovalo o plánoch na masové deportácie občanov cudzieho pôvodu.



Schôdzka sa konala koncom novembra v hoteli Landhaus Adlon v meste Postupim a zúčastnili sa na nej vysokopostavení politici AfD, neonacisti a vplyvní podnikatelia.



Agentúra DPA citovala z rozhovoru s bývalým šéfom krajne pravicového identitárskeho hnutia v Rakúsku Martinom Sellnerom, v ktorom potvrdil, že na spomínanej schôdzke sa hovorilo o vyhostení, či skôr "remigrácii".



DPA dodala, že pravicoví extrémisti používajú výraz "remigrácia" zvyčajne v tých prípadoch, keď má krajinu opustiť veľký počet ľudí cudzieho pôvodu - aj pod nátlakom.



AfD dlhodobo brojí proti imigrantom, avšak návrhy na deportácie "neprispôsobivých občanov" do "modelového štátu v severnej Afrike", o ktorých informoval Correctiv, vyvolali v Nemecku rozhorčenie. Niektorí kritici ich prirovnali k pôvodným plánom nacistov deportovať európskych židov na Madagaskar.



AfD získava podporu v celoštátnych i krajinských prieskumoch verejnej mienky - podľa nich by sa v septembrových voľbách mohla stať najväčšou stranou v troch spolkových krajinách v bývalom východnom Nemecku.