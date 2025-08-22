< sekcia Zahraničie
DRÁMA VO VZDUCHU: Opitá žena zaútočila na posádku i spolucestujúcich
Autor TASR
Berlín 22. augusta (TASR) - Lietadlo smerujúce z britského Manchestru na Cyprus muselo núdzovo pristáť v Nemecku vzhľadom na opitú pasažierku, ktorá začala napádať spolucestujúcich a členov posádky, informovala v piatok nemecká polícia. TASR o tom píše podľa správy agentúry DPA.
Incident sa odohral vo štvrtok večer, keď žena udierala, kopala a urážala ostatných v lietadle, čo viedlo k núdzovému pristátiu na medzinárodnom letisku Kolín/Bonn okolo 19.00 h. Podľa policajného vyhlásenia sa pri incidente nikto nezranil.
Ženu, 41-ročnú britskú občianku, zadržali na letiskovej parkovacej ploche a následné testy odhalili podľa polície vysoký obsah alkoholu v jej krvi. Cestujúca mala byť po prepustení vrátená do Spojeného kráľovstva.
Zvyšných pasažierov previezli do tranzitnej zóny letiska, kde museli čakať na náhradné lietadlo, keďže pôvodné lietadlo nemohlo pokračovať v ceste pre technické problémy, dodala polícia.
